К природному газу подключили котельную отдаленного села КЧР
Котельная. Архивное фото
ЧЕРКЕССК, 17 ноя - РИА Новости. В отдаленном населенном пункте КЧР – селе Уруп - подключили к природному газу котельную для обеспечения теплом и горячей водой школы, детского сада, частных домовладений и 12 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Для газификации объекта теплоснабжения проложен распределительный газопровод протяженностью один километр от межпоселкового газопровода, построенного в рамках программы развития газификации и газоснабжения КЧР.
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"Мы продолжаем перевод на природный газ объектов теплоснабжения региона. Отказ от мазута в пользу природного газа позволит значительно сократить расходы на отопление и положительно отразится на экологической обстановке Урупского района", - цитирует гендиректора "Газпром межрегионгаз Черкесск" Олега Дергачева сайт главы и правительств КЧР.
Ранее Глава КЧР Рашид Темрезов сообщал, что к 2026 году Карачаево-Черкесия должна быть газифицирована на 100%.
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"С ПАО "Газпром" мы реализуем программу развития газоснабжения и газификации республики в 2021-2025 годы, благодаря которой мы обеспечим техническую возможность газификации всех населенных пунктов КЧР. Сейчас уровень общей газификации региона составляет 84%. В рамках программы предусмотрено строительство еще 10 объектов газораспределительных сетей в 27 населенных пунктах в отдаленных, ранее не газифицированных районах республики. К 2026 году Карачаево-Черкесия должна быть газифицирована на 100%", - сказал Рашид Темрезов в своем послании парламенту КЧР в июне этого года.