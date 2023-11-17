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К природному газу подключили котельную отдаленного села КЧР - РИА Новости, 17.11.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
18:57 17.11.2023 (обновлено: 19:04 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/kotelnaya-1910170883.html
К природному газу подключили котельную отдаленного села КЧР
К природному газу подключили котельную отдаленного села КЧР - РИА Новости, 17.11.2023
К природному газу подключили котельную отдаленного села КЧР
В отдаленном населенном пункте КЧР – селе Уруп - подключили к природному газу котельную для обеспечения теплом и горячей водой школы, детского сада, частных... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:57
2023-11-17T19:04
карачаево-черкесская республика
жкх
рашид темрезов
газпром
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 17 ноя - РИА Новости. В отдаленном населенном пункте КЧР – селе Уруп - подключили к природному газу котельную для обеспечения теплом и горячей водой школы, детского сада, частных домовладений и 12 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Для газификации объекта теплоснабжения проложен распределительный газопровод протяженностью один километр от межпоселкового газопровода, построенного в рамках программы развития газификации и газоснабжения КЧР. "Мы продолжаем перевод на природный газ объектов теплоснабжения региона. Отказ от мазута в пользу природного газа позволит значительно сократить расходы на отопление и положительно отразится на экологической обстановке Урупского района", - цитирует гендиректора "Газпром межрегионгаз Черкесск" Олега Дергачева сайт главы и правительств КЧР. Ранее Глава КЧР Рашид Темрезов сообщал, что к 2026 году Карачаево-Черкесия должна быть газифицирована на 100%. "С ПАО "Газпром" мы реализуем программу развития газоснабжения и газификации республики в 2021-2025 годы, благодаря которой мы обеспечим техническую возможность газификации всех населенных пунктов КЧР. Сейчас уровень общей газификации региона составляет 84%. В рамках программы предусмотрено строительство еще 10 объектов газораспределительных сетей в 27 населенных пунктах в отдаленных, ранее не газифицированных районах республики. К 2026 году Карачаево-Черкесия должна быть газифицирована на 100%", - сказал Рашид Темрезов в своем послании парламенту КЧР в июне этого года.
https://ria.ru/20231117/lesa-1910054831.html
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жкх, рашид темрезов, газпром, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, ЖКХ, Рашид Темрезов, Газпром, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

К природному газу подключили котельную отдаленного села КЧР

© РИА Новости / Мария МарикянКотельная
Котельная - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Котельная. Архивное фото
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ЧЕРКЕССК, 17 ноя - РИА Новости. В отдаленном населенном пункте КЧР – селе Уруп - подключили к природному газу котельную для обеспечения теплом и горячей водой школы, детского сада, частных домовладений и 12 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Для газификации объекта теплоснабжения проложен распределительный газопровод протяженностью один километр от межпоселкового газопровода, построенного в рамках программы развития газификации и газоснабжения КЧР.
«
"Мы продолжаем перевод на природный газ объектов теплоснабжения региона. Отказ от мазута в пользу природного газа позволит значительно сократить расходы на отопление и положительно отразится на экологической обстановке Урупского района", - цитирует гендиректора "Газпром межрегионгаз Черкесск" Олега Дергачева сайт главы и правительств КЧР.
Ранее Глава КЧР Рашид Темрезов сообщал, что к 2026 году Карачаево-Черкесия должна быть газифицирована на 100%.
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«
"С ПАО "Газпром" мы реализуем программу развития газоснабжения и газификации республики в 2021-2025 годы, благодаря которой мы обеспечим техническую возможность газификации всех населенных пунктов КЧР. Сейчас уровень общей газификации региона составляет 84%. В рамках программы предусмотрено строительство еще 10 объектов газораспределительных сетей в 27 населенных пунктах в отдаленных, ранее не газифицированных районах республики. К 2026 году Карачаево-Черкесия должна быть газифицирована на 100%", - сказал Рашид Темрезов в своем послании парламенту КЧР в июне этого года.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЖКХРашид ТемрезовГазпромКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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