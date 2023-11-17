https://ria.ru/20231117/kotelnaya-1910170883.html

К природному газу подключили котельную отдаленного села КЧР

К природному газу подключили котельную отдаленного села КЧР - РИА Новости, 17.11.2023

К природному газу подключили котельную отдаленного села КЧР

В отдаленном населенном пункте КЧР – селе Уруп - подключили к природному газу котельную для обеспечения теплом и горячей водой школы, детского сада, частных... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:57

2023-11-17T18:57

2023-11-17T19:04

карачаево-черкесская республика

жкх

рашид темрезов

газпром

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 17 ноя - РИА Новости. В отдаленном населенном пункте КЧР – селе Уруп - подключили к природному газу котельную для обеспечения теплом и горячей водой школы, детского сада, частных домовладений и 12 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Для газификации объекта теплоснабжения проложен распределительный газопровод протяженностью один километр от межпоселкового газопровода, построенного в рамках программы развития газификации и газоснабжения КЧР. "Мы продолжаем перевод на природный газ объектов теплоснабжения региона. Отказ от мазута в пользу природного газа позволит значительно сократить расходы на отопление и положительно отразится на экологической обстановке Урупского района", - цитирует гендиректора "Газпром межрегионгаз Черкесск" Олега Дергачева сайт главы и правительств КЧР. Ранее Глава КЧР Рашид Темрезов сообщал, что к 2026 году Карачаево-Черкесия должна быть газифицирована на 100%. "С ПАО "Газпром" мы реализуем программу развития газоснабжения и газификации республики в 2021-2025 годы, благодаря которой мы обеспечим техническую возможность газификации всех населенных пунктов КЧР. Сейчас уровень общей газификации региона составляет 84%. В рамках программы предусмотрено строительство еще 10 объектов газораспределительных сетей в 27 населенных пунктах в отдаленных, ранее не газифицированных районах республики. К 2026 году Карачаево-Черкесия должна быть газифицирована на 100%", - сказал Рашид Темрезов в своем послании парламенту КЧР в июне этого года.

https://ria.ru/20231117/lesa-1910054831.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, рашид темрезов, газпром, карачаево-черкесская республика (кчр)