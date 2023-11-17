Путин: надо брать лучшее, что есть в мире, но не забывать о своих корнях
Путин: надо брать самое лучшее, что есть в мире, но не забывать о своих корнях
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. В вопросах развития страны нужно брать самые лучшие практики со всего мира, но при этом опираться на собственные корни и традиции, заявил президент России Владимир Путин.
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"Мы всегда или часто, к сожалению, скатываемся в какие-то крайности, нам всегда не хватает прагматичности. Надо не стесняться брать все самое лучшее, что есть где бы то ни было - на Востоке, на Западе, на Севере, на Юге. При этом никогда нельзя забывать своих собственных корней, опираться на традиции. И, вот так прагматично действуя, добиваться максимального результата для себя самих", - сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума.
Президент напомнил о том, что с тех пор, когда император Пётр I "пробил окно в Европу", началось "вывешивание сапогов" - всего, что было сделано за рубежом - чтобы ориентироваться на Западные образцы.
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"От власти всегда многое зависит, и последнее десятилетие - это тоже результат деятельности властей. В очередной раз мы начали вывешивать эти сапоги напоказ, что вот так лучше всего. Выяснилось, что это не так, надо только вовремя реагировать. И конечно надо ориентироваться на самые лучшие образцы того, что в мире есть, опираться на собственную базу и идти вперед", - объяснил Путин.
Он добавил, что в основе развития России должна лежать отечественная культура, история и традиции.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.