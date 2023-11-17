https://ria.ru/20231117/kontakty-1909987000.html

Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС

Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023

Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС

Делегация России до сих пор не планирует двусторонних контактов с США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:47

2023-11-17T03:47

2023-11-17T03:47

россия

сша

сан-франциско

алексей оверчук

саммит атэс

в мире

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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Делегация России до сих пор не планирует двусторонних контактов с США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Пока нет", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, есть ли какие-то изменения по возможным контактам с США на АТЭС.

https://ria.ru/20231117/delkaratsiya-1909986892.html

россия

сша

сан-франциско

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россия, сша, сан-франциско, алексей оверчук, саммит атэс , в мире