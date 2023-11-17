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Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
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03:47 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kontakty-1909987000.html
Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС
Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС
Делегация России до сих пор не планирует двусторонних контактов с США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:47
2023-11-17T03:47
россия
сша
сан-франциско
алексей оверчук
саммит атэс
в мире
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Делегация России до сих пор не планирует двусторонних контактов с США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Пока нет", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, есть ли какие-то изменения по возможным контактам с США на АТЭС.
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россия, сша, сан-франциско, алексей оверчук, саммит атэс , в мире
Россия, США, Сан-Франциско, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире
Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС

Оверчук: делегация России пока не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Делегация России до сих пор не планирует двусторонних контактов с США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию.
"Пока нет", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, есть ли какие-то изменения по возможным контактам с США на АТЭС.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Оверчук рассказал о работе над финальной декларацией саммита АТЭС
03:46
 
РоссияСШАСан-ФранцискоАлексей ОверчукСаммит АТЭСВ мире
 
 
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