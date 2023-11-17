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Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС
Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС
Делегация России до сих пор не планирует двусторонних контактов с США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:47
2023-11-17T03:47
2023-11-17T03:47
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Делегация России до сих пор не планирует двусторонних контактов с США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Пока нет", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, есть ли какие-то изменения по возможным контактам с США на АТЭС.
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россия, сша, сан-франциско, алексей оверчук, саммит атэс , в мире
Россия, США, Сан-Франциско, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире
Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС
Оверчук: делегация России пока не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС