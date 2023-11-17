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Культура может обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил Путин
Культура может обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023
Культура может обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил Путин
Искусство не знает границ, только культура способна обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:22
2023-11-17T18:22
2023-11-17T18:22
культура
владимир путин
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технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Искусство не знает границ, только культура способна обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил президент России Владимир Путин. "Несмотря на все запреты и санкции, искусство, по-прежнему, границ не знает", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он добавил, что только культура способна обеспечить безопасность, разумность внедрения инноваций. "Она - культура - самый естественный этический регулятор технологического прогресса", - добавил Путин. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20230920/kultura-1897594305.html
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владимир путин, россия, технологии
Культура, Владимир Путин, Россия, Технологии
Культура может обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил Путин
Путин: культура способна обеспечить безопасность внедрения инноваций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Искусство не знает границ, только культура способна обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Несмотря на все запреты и санкции, искусство, по-прежнему, границ не знает", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Он добавил, что только культура способна обеспечить безопасность, разумность внедрения инноваций.
"Она - культура - самый естественный этический регулятор технологического прогресса", - добавил Путин.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
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