Рейтинг@Mail.ru
Культура может обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:22 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/innovatsii-1910162560.html
Культура может обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил Путин
Культура может обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023
Культура может обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил Путин
Искусство не знает границ, только культура способна обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:22
2023-11-17T18:22
культура
владимир путин
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910152076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c609b6999710c257bb228af505772d1b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Искусство не знает границ, только культура способна обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил президент России Владимир Путин. "Несмотря на все запреты и санкции, искусство, по-прежнему, границ не знает", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он добавил, что только культура способна обеспечить безопасность, разумность внедрения инноваций. "Она - культура - самый естественный этический регулятор технологического прогресса", - добавил Путин. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20230920/kultura-1897594305.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910152076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5ebde2c273808719aefaf18814a962d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, технологии
Культура, Владимир Путин, Россия, Технологии
Культура может обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил Путин

Путин: культура способна обеспечить безопасность внедрения инноваций

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Искусство не знает границ, только культура способна обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Несмотря на все запреты и санкции, искусство, по-прежнему, границ не знает", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Он добавил, что только культура способна обеспечить безопасность, разумность внедрения инноваций.
"Она - культура - самый естественный этический регулятор технологического прогресса", - добавил Путин.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Отменяющие русскую культуру обкрадывают сами себя, заявил Путин
20 сентября, 16:55
 
КультураВладимир ПутинРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала