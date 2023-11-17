Глава УВКПЧ ООН попросил Израиль о доступе в Газу
ООН попросила Израиль о доступе в Газу для расследования ситуации в "Аш-Шифа"
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в интервью телеканалу CNN призвал Израиль предоставить доступ его команде в сектор Газа для проведения независимого расследования в отношении больницы "Аш-Шифа".
Ранее сообщалось, что 10 ноября израильские власти не разрешили главе УВКПЧ ООН посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток.
По словам Тюрка, его команде нужен доступ в сектор Газа, чтобы разобраться с разными версиям происходящего в больнице "Аш-Шифа".
"Нам нужно разобраться в этом, имея доступ. Мы не можем полагаться на одну или другую сторону", - заявил Тюрк, комментируя утверждения израильских военных о том, что палестинское движение ХАМАС прятало оружие в больнице.
По словам главы УВКПЧ ООН, ситуация требует "независимого международного расследования, потому что у нас разные версии".
Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.