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Глава УВКПЧ ООН попросил Израиль о доступе в Газу - РИА Новости, 17.11.2023
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09:53 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/gaza-1910016500.html
Глава УВКПЧ ООН попросил Израиль о доступе в Газу
Глава УВКПЧ ООН попросил Израиль о доступе в Газу - РИА Новости, 17.11.2023
Глава УВКПЧ ООН попросил Израиль о доступе в Газу
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в интервью телеканалу CNN призвал Израиль предоставить доступ его команде в сектор Газа для проведения... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:53
2023-11-17T09:53
в мире
израиль
ближний восток
стефан дюжаррик
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в интервью телеканалу CNN призвал Израиль предоставить доступ его команде в сектор Газа для проведения независимого расследования в отношении больницы "Аш-Шифа". Ранее сообщалось, что 10 ноября израильские власти не разрешили главе УВКПЧ ООН посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток. По словам Тюрка, его команде нужен доступ в сектор Газа, чтобы разобраться с разными версиям происходящего в больнице "Аш-Шифа". "Нам нужно разобраться в этом, имея доступ. Мы не можем полагаться на одну или другую сторону", - заявил Тюрк, комментируя утверждения израильских военных о том, что палестинское движение ХАМАС прятало оружие в больнице. По словам главы УВКПЧ ООН, ситуация требует "независимого международного расследования, потому что у нас разные версии". Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
https://ria.ru/20231116/gaza-1909896881.html
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в мире, израиль, ближний восток, стефан дюжаррик, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, Стефан Дюжаррик, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава УВКПЧ ООН попросил Израиль о доступе в Газу

ООН попросила Израиль о доступе в Газу для расследования ситуации в "Аш-Шифа"

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в интервью телеканалу CNN призвал Израиль предоставить доступ его команде в сектор Газа для проведения независимого расследования в отношении больницы "Аш-Шифа".
Ранее сообщалось, что 10 ноября израильские власти не разрешили главе УВКПЧ ООН посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток.
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По словам Тюрка, его команде нужен доступ в сектор Газа, чтобы разобраться с разными версиям происходящего в больнице "Аш-Шифа".
"Нам нужно разобраться в этом, имея доступ. Мы не можем полагаться на одну или другую сторону", - заявил Тюрк, комментируя утверждения израильских военных о том, что палестинское движение ХАМАС прятало оружие в больнице.
По словам главы УВКПЧ ООН, ситуация требует "независимого международного расследования, потому что у нас разные версии".
Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
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В миреИзраильБлижний ВостокСтефан ДюжаррикООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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