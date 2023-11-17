https://ria.ru/20231117/gaza-1910016500.html

Глава УВКПЧ ООН попросил Израиль о доступе в Газу

Глава УВКПЧ ООН попросил Израиль о доступе в Газу - РИА Новости, 17.11.2023

Глава УВКПЧ ООН попросил Израиль о доступе в Газу

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в интервью телеканалу CNN призвал Израиль предоставить доступ его команде в сектор Газа для проведения... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:53

2023-11-17T09:53

2023-11-17T09:53

в мире

израиль

ближний восток

стефан дюжаррик

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в интервью телеканалу CNN призвал Израиль предоставить доступ его команде в сектор Газа для проведения независимого расследования в отношении больницы "Аш-Шифа". Ранее сообщалось, что 10 ноября израильские власти не разрешили главе УВКПЧ ООН посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток. По словам Тюрка, его команде нужен доступ в сектор Газа, чтобы разобраться с разными версиям происходящего в больнице "Аш-Шифа". "Нам нужно разобраться в этом, имея доступ. Мы не можем полагаться на одну или другую сторону", - заявил Тюрк, комментируя утверждения израильских военных о том, что палестинское движение ХАМАС прятало оружие в больнице. По словам главы УВКПЧ ООН, ситуация требует "независимого международного расследования, потому что у нас разные версии". Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.

https://ria.ru/20231116/gaza-1909896881.html

https://ria.ru/20231116/gaza-1909827768.html

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ближний восток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ближний восток, стефан дюжаррик, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году