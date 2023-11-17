https://ria.ru/20231117/dvzyai-1910064794.html

Российский сегмент системы мониторинга по ДВЗЯИ создадут в 2023 году

Российский сегмент системы мониторинга по ДВЗЯИ создадут в 2023 году - РИА Новости, 17.11.2023

Российский сегмент системы мониторинга по ДВЗЯИ создадут в 2023 году

Заседание координационного комитета по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) прошло в Южно-Сахалинске, обсуждалось создание российского... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:01

2023-11-17T13:01

2023-11-17T13:01

южно-сахалинск

одвзяи

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Заседание координационного комитета по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) прошло в Южно-Сахалинске, обсуждалось создание российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ), сообщило Минобороны РФ."В Южно-Сахалинске состоялось заседание координационного комитета по реализации соглашения между правительством Российской Федерации и подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в ходе которого рассмотрены вопросы создания и функционирования российского сегмента Международной системы мониторинга", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работе комитета приняли участие представители МО РФ, МИД, Росатома, Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, директор МСМ по ОДВЗЯИ Хуоли Перез Кампос. "В ходе заседания руководитель российской делегации, заместитель начальника службы специального контроля министерства обороны Российской Федерации полковник Алексей Астахов отметил, что в этом году планируется завершить создание российского сегмента МСМ", - сообщили в ведомстве. Руководитель российской делегации в ходе совещания заявил, что российские специалисты осуществляют всестороннюю поддержку деятельности подготовительной комиссии организации по ДВЗЯИ, направленной на создание и развитие всех элементов верификационной системы, предусмотренной договором.Кроме того, участники координационного комитета посетили сейсмическую станцию МСМ "Южно-Сахалинск", которая является 32-м объектом и последней станцией, построенной в рамках реализации соглашения в отношении российских объектов системы мониторинга.После окончания тестирования оборудования и получения всех необходимых сертификатов российская станция станет элементом одного из самых больших в мире сегментов Международной системы мониторинга, созданного на территории России.

https://ria.ru/20231108/dvzyai-1908140624.html

https://ria.ru/20231103/dvzyai-1907302471.html

южно-сахалинск

россия

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южно-сахалинск, одвзяи, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)