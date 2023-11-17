https://ria.ru/20231117/dtp-1910190701.html
В Ставрополье один человек погиб и двое пострадали в ДТП
В Ставрополье один человек погиб и двое пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.11.2023
В Ставрополье один человек погиб и двое пострадали в ДТП
Груз со стеклопакетами упал на троих пассажиров грузовика при повороте на одной из улиц Буденновска, один человек погиб и двое пострадали, сообщает... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:42
2023-11-17T20:42
2023-11-17T20:42
происшествия
авто
ставропольский край
буденновск
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ПЯТИГОРСК, 17 ноя - РИА Новости. Груз со стеклопакетами упал на троих пассажиров грузовика при повороте на одной из улиц Буденновска, один человек погиб и двое пострадали, сообщает госавтоинспекция по Ставропольскому краю. По данным ведомства, ДТП произошло около 17.00 мск на улице Мира. "Водитель грузовой ГАЗели допустил перевозку троих пассажиров в грузовом отсеке, где перевозил незакрепленные стеклопакеты. При совершении поворота произошло падение груза на пассажиров. 28-летний пассажир от полученных травм скончался, двое с ушибами госпитализированы", - информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулём автомобиля находился 44-летний местный житель, который пояснил, что попросил троих случайных знакомых придержать во время движения стеклопакеты. Был ли водитель трезв на момент происшествия, установит экспертиза.
https://ria.ru/20231117/dtp-1909990956.html
ставропольский край
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происшествия, авто, ставропольский край, буденновск
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Буденновск
В Ставрополье один человек погиб и двое пострадали в ДТП
В Ставрополье один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком