https://ria.ru/20231117/delkaratsiya-1909986892.html
Оверчук рассказал о работе над финальной декларацией саммита АТЭС
Оверчук рассказал о работе над финальной декларацией саммита АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
Оверчук рассказал о работе над финальной декларацией саммита АТЭС
Участники саммита АТЭС продолжают работу над финальной декларацией форума, в том числе с участием МИД России, и пока рано комментировать возможность ее... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:46
2023-11-17T03:46
2023-11-17T03:46
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Участники саммита АТЭС продолжают работу над финальной декларацией форума, в том числе с участием МИД России, и пока рано комментировать возможность ее принятия, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Работа над финальной декларацией продолжается. В том числе, представители нашего МИД сейчас продолжают работу. Поэтому, наверное, рано еще что-либо комментировать", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20231117/ates-1909986558.html
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в мире, россия, алексей оверчук, саммит атэс , сша
В мире, Россия, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , США
Оверчук рассказал о работе над финальной декларацией саммита АТЭС
Оверчук: участники саммита АТЭС продолжают работу над финальной декларацией
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Участники саммита АТЭС продолжают работу над финальной декларацией форума, в том числе с участием МИД России, и пока рано комментировать возможность ее принятия, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию.
"Работа над финальной декларацией продолжается. В том числе, представители нашего МИД сейчас продолжают работу. Поэтому, наверное, рано еще что-либо комментировать", - сказал он журналистам.
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