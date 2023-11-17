https://ria.ru/20231117/delkaratsiya-1909986892.html

Оверчук рассказал о работе над финальной декларацией саммита АТЭС

Оверчук рассказал о работе над финальной декларацией саммита АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023

Оверчук рассказал о работе над финальной декларацией саммита АТЭС

Участники саммита АТЭС продолжают работу над финальной декларацией форума, в том числе с участием МИД России, и пока рано комментировать возможность ее... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:46

2023-11-17T03:46

2023-11-17T03:46

в мире

россия

алексей оверчук

саммит атэс

сша

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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Участники саммита АТЭС продолжают работу над финальной декларацией форума, в том числе с участием МИД России, и пока рано комментировать возможность ее принятия, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Работа над финальной декларацией продолжается. В том числе, представители нашего МИД сейчас продолжают работу. Поэтому, наверное, рано еще что-либо комментировать", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231117/ates-1909986558.html

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в мире, россия, алексей оверчук, саммит атэс , сша