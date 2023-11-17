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Нужно бомбить. В США потребовали жесткие меры из-за борьбы с Россией - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/bombardirovka-1909982675.html
Нужно бомбить. В США потребовали жесткие меры из-за борьбы с Россией
Нужно бомбить. В США потребовали жесткие меры из-за борьбы с Россией - РИА Новости, 17.11.2023
Нужно бомбить. В США потребовали жесткие меры из-за борьбы с Россией
Конфликт на Украине никак не помогает американской экономике, Вашингтон может с большим эффектом попросту разбросать деньги над Америкой, заявил бывший советник РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:30
2023-11-17T02:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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джо байден
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине никак не помогает американской экономике, Вашингтон может с большим эффектом попросту разбросать деньги над Америкой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.&quot;Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину&quot;, — предложил эксперт.Бэндоу считает, что поддержка Украины не оказывает настолько положительного эффекта на экономику США, как заявляют в Белом доме. Он отметил, что деньги, потраченные на закупку вооружений можно было направить на развитие более продуктивных для страны областей. По его мнению, вливания в оборонную промышленность плохо стимулируют развитие экономики.Аналитик добавил, что сама идея о том, что "убийство русских" и провоцирование масштабного конфликта в Европе создает рабочие места в США, "более чем безответственна"."Вашингтон должен стремиться к завершению, а не к расширению войны между Россией и Украиной. &lt;...&gt;. Администрации Байдена следует защищать американцев, а не придумывать плохие оправдания для ужасных решений", — призвал экс-советник Белого дома.В последнее время СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от конфликта в постсоветской республике, а поддержка киевского режима ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.При этом в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909951199.html
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в мире, украина, сша, америка, джо байден, россия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Америка, Джо Байден, Россия, Европа
Нужно бомбить. В США потребовали жесткие меры из-за борьбы с Россией

AC: Вашингтону стоит разбросать деньги над Америкой вместо помощи Украине

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине никак не помогает американской экономике, Вашингтон может с большим эффектом попросту разбросать деньги над Америкой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
«

"Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину", — предложил эксперт.

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Бэндоу считает, что поддержка Украины не оказывает настолько положительного эффекта на экономику США, как заявляют в Белом доме. Он отметил, что деньги, потраченные на закупку вооружений можно было направить на развитие более продуктивных для страны областей. По его мнению, вливания в оборонную промышленность плохо стимулируют развитие экономики.
Аналитик добавил, что сама идея о том, что "убийство русских" и провоцирование масштабного конфликта в Европе создает рабочие места в США, "более чем безответственна".
«
"Вашингтон должен стремиться к завершению, а не к расширению войны между Россией и Украиной. <...>. Администрации Байдена следует защищать американцев, а не придумывать плохие оправдания для ужасных решений", — призвал экс-советник Белого дома.
В последнее время СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от конфликта в постсоветской республике, а поддержка киевского режима ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
При этом в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААмерикаДжо БайденРоссияЕвропа
 
 
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