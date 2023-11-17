https://ria.ru/20231117/bombardirovka-1909982675.html

Нужно бомбить. В США потребовали жесткие меры из-за борьбы с Россией

Нужно бомбить. В США потребовали жесткие меры из-за борьбы с Россией - РИА Новости, 17.11.2023

Нужно бомбить. В США потребовали жесткие меры из-за борьбы с Россией

Конфликт на Украине никак не помогает американской экономике, Вашингтон может с большим эффектом попросту разбросать деньги над Америкой, заявил бывший советник РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T02:30

2023-11-17T02:30

2023-11-17T02:30

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине никак не помогает американской экономике, Вашингтон может с большим эффектом попросту разбросать деньги над Америкой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative."Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину", — предложил эксперт.Бэндоу считает, что поддержка Украины не оказывает настолько положительного эффекта на экономику США, как заявляют в Белом доме. Он отметил, что деньги, потраченные на закупку вооружений можно было направить на развитие более продуктивных для страны областей. По его мнению, вливания в оборонную промышленность плохо стимулируют развитие экономики.Аналитик добавил, что сама идея о том, что "убийство русских" и провоцирование масштабного конфликта в Европе создает рабочие места в США, "более чем безответственна"."Вашингтон должен стремиться к завершению, а не к расширению войны между Россией и Украиной. <...>. Администрации Байдена следует защищать американцев, а не придумывать плохие оправдания для ужасных решений", — призвал экс-советник Белого дома.В последнее время СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от конфликта в постсоветской республике, а поддержка киевского режима ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.При этом в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909951199.html

https://ria.ru/20231117/putin-1909978176.html

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сша

америка

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в мире, украина, сша, америка, джо байден, россия, европа