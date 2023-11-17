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В Смоленске сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 17.11.2023
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09:02 17.11.2023 (обновлено: 09:10 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/bespilotnik-1910003556.html
В Смоленске сбили украинские беспилотники
В Смоленске сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 17.11.2023
В Смоленске сбили украинские беспилотники
Утром в пятницу силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Смоленске и над Смоленским районом уничтожены украинские дроны самолетного типа, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:02
2023-11-17T09:10
смоленск
происшествия
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СМОЛЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. Утром в пятницу силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Смоленске и над Смоленским районом уничтожены украинские дроны самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале."Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа. По предварительным данным, информации о пострадавших нет", - написал Анохин.Губернатор сообщил, что на местах происшествия работают оперативные службы.
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смоленск, происшествия
Смоленск, Происшествия
В Смоленске сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в Заднепровском районе Смоленска сбили украинские беспилотники

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. Утром в пятницу силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Смоленске и над Смоленским районом уничтожены украинские дроны самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа. По предварительным данным, информации о пострадавших нет", - написал Анохин.
Губернатор сообщил, что на местах происшествия работают оперативные службы.
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