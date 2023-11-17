https://ria.ru/20231117/bespilotnik-1910003556.html

В Смоленске сбили украинские беспилотники

В Смоленске сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 17.11.2023

В Смоленске сбили украинские беспилотники

Утром в пятницу силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Смоленске и над Смоленским районом уничтожены украинские дроны самолетного типа, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:02

2023-11-17T09:02

2023-11-17T09:10

смоленск

происшествия

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СМОЛЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. Утром в пятницу силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Смоленске и над Смоленским районом уничтожены украинские дроны самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале."Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа. По предварительным данным, информации о пострадавших нет", - написал Анохин.Губернатор сообщил, что на местах происшествия работают оперативные службы.

https://ria.ru/20231116/energodar-1909898980.html

смоленск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

смоленск, происшествия