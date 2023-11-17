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В Баку задержали мужчину, пытавшегося взорвать посольство Израиля
В Баку задержали мужчину, пытавшегося взорвать посольство Израиля - РИА Новости, 17.11.2023
В Баку задержали мужчину, пытавшегося взорвать посольство Израиля
Задержанный в пятницу Службой госбезопасности Азербайджана (СГБ) мужчина пытался взорвать здание посольства Израиля в Баку, сообщает азербайджанское издание... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:13
2023-11-17T12:13
2023-11-17T12:13
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БАКУ, 17 ноя – РИА Новости. Задержанный в пятницу Службой госбезопасности Азербайджана (СГБ) мужчина пытался взорвать здание посольства Израиля в Баку, сообщает азербайджанское издание "Минвал". "Задержанный Службой госбезопасности Азербайджана мужчина хотел взорвать посольство Израиля в Баку", - пишет азербайджанское издание "Минвал". Местное информационное агентство АПА также опубликовало новость со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах - в сообщении говорится о задержании мужчины, который "пытался совершить вооруженное проникновение в административное здание дипломатического представительства иностранного государства в Азербайджане в городе Баку с целью совершения террористического акта".
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в мире, баку, израиль, азербайджан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Баку, Израиль, Азербайджан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Баку задержали мужчину, пытавшегося взорвать посольство Израиля
"Минвал": задержанный СГБ Азербайджана мужчина хотел взорвать посольство Израиля