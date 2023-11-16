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Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой
Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой - РИА Новости, 16.11.2023
Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой
Херсонскую область и Крым свяжут поездами, как только позволит оперативная обстановка, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:17
2023-11-16T09:17
2023-11-16T09:18
общество
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Херсонскую область и Крым свяжут поездами, как только позволит оперативная обстановка, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Возобновлением железнодорожного сообщения можно будет заниматься, когда оперативная обстановка будет более спокойной. В настоящее время безопасность железнодорожного сообщения между Крымом и Херсонской областью не гарантирована, поэтому запуск поездов обоснованно не согласовывают", - сказал РИА Новости Кастюкевич. По его словам, как только станет возможным, железнодорожное сообщение будет открыто. "Оно должно связать Геническ, Джанкой, Симферополь и Евпаторию", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20231115/asfalt-1909607257.html
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общество, херсонская область , россия, геническ
Общество, Херсонская область , Россия, Геническ
Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой
Кастюкевич: Херсонскую область и Крым свяжут поездами, когда позволит обстановка