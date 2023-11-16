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Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой - РИА Новости, 16.11.2023
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09:17 16.11.2023 (обновлено: 09:18 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/zhd-1909752061.html
Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой
Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой - РИА Новости, 16.11.2023
Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой
Херсонскую область и Крым свяжут поездами, как только позволит оперативная обстановка, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:17
2023-11-16T09:18
общество
херсонская область
россия
геническ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Херсонскую область и Крым свяжут поездами, как только позволит оперативная обстановка, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Возобновлением железнодорожного сообщения можно будет заниматься, когда оперативная обстановка будет более спокойной. В настоящее время безопасность железнодорожного сообщения между Крымом и Херсонской областью не гарантирована, поэтому запуск поездов обоснованно не согласовывают", - сказал РИА Новости Кастюкевич. По его словам, как только станет возможным, железнодорожное сообщение будет открыто. "Оно должно связать Геническ, Джанкой, Симферополь и Евпаторию", - подчеркнул сенатор.
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херсонская область
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общество, херсонская область , россия, геническ
Общество, Херсонская область , Россия, Геническ
Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой

Кастюкевич: Херсонскую область и Крым свяжут поездами, когда позволит обстановка

© Константин МихальчевскийЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе
© Константин Михальчевский
Железнодорожный вокзал в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Херсонскую область и Крым свяжут поездами, как только позволит оперативная обстановка, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«
"Возобновлением железнодорожного сообщения можно будет заниматься, когда оперативная обстановка будет более спокойной. В настоящее время безопасность железнодорожного сообщения между Крымом и Херсонской областью не гарантирована, поэтому запуск поездов обоснованно не согласовывают", - сказал РИА Новости Кастюкевич.
По его словам, как только станет возможным, железнодорожное сообщение будет открыто.
"Оно должно связать Геническ, Джанкой, Симферополь и Евпаторию", - подчеркнул сенатор.
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ОбществоХерсонская областьРоссияГеническ
 
 
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