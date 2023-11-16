https://ria.ru/20231116/zhd-1909752061.html

Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой

Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой - РИА Новости, 16.11.2023

Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой

Херсонскую область и Крым свяжут поездами, как только позволит оперативная обстановка, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:17

2023-11-16T09:17

2023-11-16T09:18

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херсонская область

россия

геническ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Херсонскую область и Крым свяжут поездами, как только позволит оперативная обстановка, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Возобновлением железнодорожного сообщения можно будет заниматься, когда оперативная обстановка будет более спокойной. В настоящее время безопасность железнодорожного сообщения между Крымом и Херсонской областью не гарантирована, поэтому запуск поездов обоснованно не согласовывают", - сказал РИА Новости Кастюкевич. По его словам, как только станет возможным, железнодорожное сообщение будет открыто. "Оно должно связать Геническ, Джанкой, Симферополь и Евпаторию", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20231115/asfalt-1909607257.html

херсонская область

россия

геническ

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общество, херсонская область , россия, геническ