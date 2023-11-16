https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909727362.html
Итальянская газета решила унизить Зеленского на первой полосе
Итальянская газета решила унизить Зеленского на первой полосе - РИА Новости, 16.11.2023
Итальянская газета решила унизить Зеленского на первой полосе
Итальянская газета Tempo разместила на первой полосе мем с Джо Байденом и Владимиром Зеленским. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:10
2023-11-16T04:10
2023-11-16T12:22
в мире
киев
джо байден
валерий залужный
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Итальянская газета Tempo разместила на первой полосе мем с Джо Байденом и Владимиром Зеленским."Прошу прощения... Напомните, кто вы?" — спрашивает на картинке американский лидер, на что Зеленский отвечает: "Как это кто? Я — Зеленский, президент".Сам сегодняшний номер вышел под заголовком "Европа выделит еще 110 миллионов на забытый конфликт на Украине".Западные СМИ все чаще пишут об усталости от украинского конфликта и ослаблении поддержки режима Владимира Зеленского. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью The Economist, что украинская армия зашла в тупик, не сумев продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе.
https://ria.ru/20231106/mir-1907655532.html
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в мире, киев, джо байден, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Киев, Джо Байден, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Итальянская газета решила унизить Зеленского на первой полосе
Итальянская газета Tempo разместила на передовице мем с Зеленским и Байденом