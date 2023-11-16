https://ria.ru/20231116/yaponiya-1909725556.html

Япония в октябре нарастила импорт овощей из России

Япония в октябре нарастила импорт овощей из России - РИА Новости, 16.11.2023

Япония в октябре нарастила импорт овощей из России

Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но сократила импорт зерновых, руды цветных металлов,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T03:46

2023-11-16T03:46

2023-11-16T03:46

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в мире

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ТОКИО, 16 ноя - РИА Новости. Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но сократила импорт зерновых, руды цветных металлов, медизделий и СПГ, такие данные обнародовало на сайте министерство финансов Японии. Импорт зерновых сократился на 21,3%, руды цветных металлов - на 90,3%, СПГ - на 4,6%, угля - на 15,6%, медизделий - на 71,4%. Экспортные показатели из Японии в Россию в октябре оказались в минусовой зоне. Так, экспорт медизделий сократился на 29,8%, пластика - на 77,8%, бумаги - на 89,4%, автомобилей - на 46,8%, силовых генераторов - на 59,8%, аудио- и видеоаппаратуры - на 44,2%.

https://ria.ru/20231104/ryba-1907382097.html

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япония, россия, в мире