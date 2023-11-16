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Япония в октябре нарастила импорт овощей из России
Япония в октябре нарастила импорт овощей из России - РИА Новости, 16.11.2023
Япония в октябре нарастила импорт овощей из России
Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но сократила импорт зерновых, руды цветных металлов,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:46
2023-11-16T03:46
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ТОКИО, 16 ноя - РИА Новости. Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но сократила импорт зерновых, руды цветных металлов, медизделий и СПГ, такие данные обнародовало на сайте министерство финансов Японии. Импорт зерновых сократился на 21,3%, руды цветных металлов - на 90,3%, СПГ - на 4,6%, угля - на 15,6%, медизделий - на 71,4%. Экспортные показатели из Японии в Россию в октябре оказались в минусовой зоне. Так, экспорт медизделий сократился на 29,8%, пластика - на 77,8%, бумаги - на 89,4%, автомобилей - на 46,8%, силовых генераторов - на 59,8%, аудио- и видеоаппаратуры - на 44,2%.
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япония, россия, в мире
Япония в октябре нарастила импорт овощей из России
Минфин: Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6%
ТОКИО, 16 ноя - РИА Новости.
Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но сократила импорт зерновых, руды цветных металлов, медизделий и СПГ, такие данные обнародовало на сайте
министерство финансов Японии.
Импорт зерновых сократился на 21,3%, руды цветных металлов - на 90,3%, СПГ - на 4,6%, угля - на 15,6%, медизделий - на 71,4%.
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Экспортные показатели из Японии в Россию в октябре оказались в минусовой зоне. Так, экспорт медизделий сократился на 29,8%, пластика - на 77,8%, бумаги - на 89,4%, автомобилей - на 46,8%, силовых генераторов - на 59,8%, аудио- и видеоаппаратуры - на 44,2%.