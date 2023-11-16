https://ria.ru/20231116/vsu-1909950393.html
Спецоперация, 16 ноября: Россия вскрыла слабость ВСУ на фронте
Спецоперация, 16 ноября: Россия вскрыла слабость ВСУ на фронте - РИА Новости, 16.11.2023
Спецоперация, 16 ноября: Россия вскрыла слабость ВСУ на фронте
О ходе спецоперации, проекте финансирования правительства США без помощи Киеву и возможном наказании Польши из-за блокировки погранпропусков с Украиной — в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:21
2023-11-16T20:21
2023-11-16T21:21
специальная военная операция на украине
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дэвид кэмерон
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. О ходе спецоперации, проекте финансирования правительства США без помощи Киеву и возможном наказании Польши из-за блокировки погранпропусков с Украиной — в материале РИА Новости.Проект финансирования правительства США без помощи УкраинеСенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства, он не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, передает телеканал CNN. Палата представителей одобрила документ 14 ноября. Для его принятия были необходимы голоса двух третей парламентариев. За высказались 336, против — 95. Ранее конгресс утвердил временный бюджет, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября. Помимо ассигнований на собственные нужды США, перед конгрессменами стоит задача обеспечить обещанную администрацией помощь Украине и Израилю. Президент Джо Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки не получил.Глава Белого дома уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Тель-Авиву без Киева, если конгресс утвердит такой документ.Визит Кэмерона в КиевНовый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, пишет издание "Страна.ua". После посещения украинской столицы дипломат отправился в Одессу и стал, как утверждается на сайте правительства королевства, первым главой британской дипломатии, посетившим этот город после начала спецоперации.По мнению посла России в Британии Андрея Келина, в отношении Москвы и украинского кризиса Кэмерон будет следовать генеральной линии Лондона. Он напомнил, что с 2014 новый глава британского МИД делал недружественные высказывания в адрес России.Атаки ВСУ на российскую территориюМинобороны сообщило о пресечении попыток киевского режима совершить теракты с применением БПЛА самолетного типа на территории России.Уточняется, что в ночь на четверг системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью и перехватили еще три над Черным морем недалеко от Крыма. В свою очередь, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что страна вышла на серийное производство дронов — аналогов иранских "Шахедов" — и делает десятки таких аппаратов в месяц. Наказание для Польши из-за УкраиныЕврокомиссия может наказать Польшу за блокирование пограничных переходов с Украиной, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на брюссельские источники. "Если польские власти не разрешат вопрос блокирования пограничных переходов с Украиной, то Европейская комиссия может начать в отношении Польши процедуру наказания. Польские власти в соответствии с законодательством ЕС обязаны обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на пограничных пунктах", —говорится в сообщении. Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.Вербовка иностранцев в украинских СИЗО Сотрудники спецслужб Украины вербуют в ВСУ иностранцев, попавших в СИЗО, сообщил РИА Новости пленный грузинский наемник, представившийся Георгием Чубетидзе. Как рассказал собеседник агентства, он проживал в Киеве. В прошлом году подрался на улице, после чего его задержала местная полиция. В СИЗО в ожидании суда наемник провел десять месяцев. Там, по его словам, его завербовала "украинская контрразведка", и он подписал контракт с "интернациональным легионом обороны Украины". В плен под Кременной попал 12 ноября. Как уточнил Чубетидзе, его жена и дети живут на Украине. Наемник также сообщил, что воевавшие за ВСУ французы издевались над местными в Донбассе — "один из офицеров прострелил мирному жителю ногу". Ход операции
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909852059.html
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в мире, украина, россия, евросоюз, дэвид кэмерон, джо байден, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Дэвид Кэмерон, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, США
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. О ходе спецоперации, проекте финансирования правительства США без помощи Киеву и возможном наказании Польши из-за блокировки погранпропусков с Украиной — в материале РИА Новости.
Проект финансирования правительства США без помощи Украине
Сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства, он не включает дополнительную помощь Израилю
и Украине, передает телеканал CNN.
Палата представителей одобрила документ 14 ноября. Для его принятия были необходимы голоса двух третей парламентариев. За высказались 336, против — 95.
Ранее конгресс утвердил временный бюджет, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября. Помимо ассигнований на собственные нужды США, перед конгрессменами стоит задача обеспечить обещанную администрацией помощь Украине и Израилю. Президент Джо Байден
запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки не получил.
Глава Белого дома уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Тель-Авиву без Киева, если конгресс утвердит такой документ.
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Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
прибыл с визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским
, пишет издание "Страна.ua".
После посещения украинской столицы дипломат отправился в Одессу
и стал, как утверждается на сайте правительства королевства, первым главой британской дипломатии, посетившим этот город после начала спецоперации.
По мнению посла России в Британии Андрея Келина, в отношении Москвы и украинского кризиса Кэмерон будет следовать генеральной линии Лондона. Он напомнил, что с 2014 новый глава британского МИД делал недружественные высказывания в адрес России.
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Атаки ВСУ на российскую территорию
Минобороны сообщило о пресечении попыток киевского режима совершить теракты с применением БПЛА самолетного типа на территории России.
Уточняется, что в ночь на четверг системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
и перехватили еще три над Черным морем
недалеко от Крыма.
В свою очередь, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что страна вышла на серийное производство дронов — аналогов иранских "Шахедов" — и делает десятки таких аппаратов в месяц.
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Наказание для Польши из-за Украины
Еврокомиссия может наказать Польшу за блокирование пограничных переходов с Украиной, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на брюссельские источники.
"Если польские власти не разрешат вопрос блокирования пограничных переходов с Украиной, то Европейская комиссия может начать в отношении Польши процедуру наказания. Польские власти в соответствии с законодательством ЕС
обязаны обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на пограничных пунктах", —говорится в сообщении.
Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.
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Вербовка иностранцев в украинских СИЗО
Сотрудники спецслужб Украины вербуют в ВСУ
иностранцев, попавших в СИЗО, сообщил РИА Новости пленный грузинский наемник, представившийся Георгием Чубетидзе.
Как рассказал собеседник агентства, он проживал в Киеве. В прошлом году подрался на улице, после чего его задержала местная полиция. В СИЗО в ожидании суда наемник провел десять месяцев. Там, по его словам, его завербовала "украинская контрразведка", и он подписал контракт с "интернациональным легионом обороны Украины". В плен под Кременной
попал 12 ноября.
Как уточнил Чубетидзе, его жена и дети живут на Украине.
Наемник также сообщил, что воевавшие за ВСУ французы издевались над местными в Донбассе
— "один из офицеров прострелил мирному жителю ногу".
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- ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях около 760 военнослужащих. Уничтожены десять единиц украинской бронетехники и 16 единиц ствольной артиллерии;
- Оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады армии противника в Запорожской области, а также живую силу и военную технику в 132 районах;
- Российские истребители сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе города Красноармейск в ДНР;
- В зоне проведения спецоперации на разных направлениях уничтожены 26 беспилотников ВСУ;
- Украинская армия стала уступать России на фронте в эффективности работы с БПЛА, рассказал боец "Аид" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат". По его словам, у приходящих к ним новобранцев есть возможность качественно обучиться работе с дронами. Сейчас в отряде дополнительно формируется класс по изготовлению и ремонту FPV-дронов для подготовки операторов беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине