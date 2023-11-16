https://ria.ru/20231116/vorona-1909754213.html

В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве

В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве - РИА Новости, 16.11.2023

В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве

Ворона, которую спасли зоологи после того, как она, запутавшись в леске, провисела четыре дня на дереве в Уфе, не выжила, сообщил руководитель центра... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:30

2023-11-16T09:30

2023-11-16T09:30

уфа

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УФА, 16 ноя – РИА Новости. Ворона, которую спасли зоологи после того, как она, запутавшись в леске, провисела четыре дня на дереве в Уфе, не выжила, сообщил руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников. На территории санатория "Зеленая роща" в Уфе зоологи 10 ноября вызволили ворону, которая четыре дня провисела на дереве, запутавшись в медицинской леске. Стрельников, участвовавший в спасательной операции, сообщал РИА Новости, что птица сильно травмирована, у нее может развиться гематома, что опасно для жизни. Ворону лечили в ветеринарной клинике. "Ушла на радугу. Оторвался тромб", - написал Стрельников в Telegram-канале центра реабилитации диких животных.

https://ria.ru/20231111/taksa-1908833290.html

уфа

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