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В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве
В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве - РИА Новости, 16.11.2023
В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве
Ворона, которую спасли зоологи после того, как она, запутавшись в леске, провисела четыре дня на дереве в Уфе, не выжила, сообщил руководитель центра... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:30
2023-11-16T09:30
2023-11-16T09:30
уфа
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УФА, 16 ноя – РИА Новости. Ворона, которую спасли зоологи после того, как она, запутавшись в леске, провисела четыре дня на дереве в Уфе, не выжила, сообщил руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников. На территории санатория "Зеленая роща" в Уфе зоологи 10 ноября вызволили ворону, которая четыре дня провисела на дереве, запутавшись в медицинской леске. Стрельников, участвовавший в спасательной операции, сообщал РИА Новости, что птица сильно травмирована, у нее может развиться гематома, что опасно для жизни. Ворону лечили в ветеринарной клинике. "Ушла на радугу. Оторвался тромб", - написал Стрельников в Telegram-канале центра реабилитации диких животных.
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уфа
В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве
В уфимской ветклинике умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве
УФА, 16 ноя – РИА Новости. Ворона
, которую спасли зоологи после того, как она, запутавшись в леске, провисела четыре дня на дереве в Уфе, не выжила, сообщил руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников.
На территории санатория "Зеленая роща" в Уфе зоологи 10 ноября вызволили ворону, которая четыре дня провисела на дереве, запутавшись в медицинской леске. Стрельников, участвовавший в спасательной операции, сообщал РИА Новости, что птица сильно травмирована, у нее может развиться гематома, что опасно для жизни.
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Ворону лечили в ветеринарной клинике.
"Ушла на радугу. Оторвался тромб", - написал Стрельников в Telegram-канале центра реабилитации диких животных.