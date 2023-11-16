Рейтинг@Mail.ru
В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/vorona-1909754213.html
В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве
В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве - РИА Новости, 16.11.2023
В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве
Ворона, которую спасли зоологи после того, как она, запутавшись в леске, провисела четыре дня на дереве в Уфе, не выжила, сообщил руководитель центра... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:30
2023-11-16T09:30
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908654991_0:0:1823:1026_1920x0_80_0_0_7c081fdc981d5857311feea2f9fd7d66.png
УФА, 16 ноя – РИА Новости. Ворона, которую спасли зоологи после того, как она, запутавшись в леске, провисела четыре дня на дереве в Уфе, не выжила, сообщил руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников. На территории санатория "Зеленая роща" в Уфе зоологи 10 ноября вызволили ворону, которая четыре дня провисела на дереве, запутавшись в медицинской леске. Стрельников, участвовавший в спасательной операции, сообщал РИА Новости, что птица сильно травмирована, у нее может развиться гематома, что опасно для жизни. Ворону лечили в ветеринарной клинике. "Ушла на радугу. Оторвался тромб", - написал Стрельников в Telegram-канале центра реабилитации диких животных.
https://ria.ru/20231111/taksa-1908833290.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908654991_0:0:1823:1368_1920x0_80_0_0_d44c46556000d6eff612182d07bf44f0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа
Уфа
В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве

В уфимской ветклинике умерла ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве

© Скриншот из видео очевидцевВорона, запутавшаяся в леске в Уфе
Ворона, запутавшаяся в леске в Уфе
© Скриншот из видео очевидцев
Ворона, запутавшаяся в леске в Уфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 16 ноя – РИА Новости. Ворона, которую спасли зоологи после того, как она, запутавшись в леске, провисела четыре дня на дереве в Уфе, не выжила, сообщил руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников.
На территории санатория "Зеленая роща" в Уфе зоологи 10 ноября вызволили ворону, которая четыре дня провисела на дереве, запутавшись в медицинской леске. Стрельников, участвовавший в спасательной операции, сообщал РИА Новости, что птица сильно травмирована, у нее может развиться гематома, что опасно для жизни.
Жительница Подольска с таксой, спасенной сотрудниками Подольского комбината благоустройства и теплосети, и неравнодушными жителями - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке
11 ноября, 11:45
Ворону лечили в ветеринарной клинике.
"Ушла на радугу. Оторвался тромб", - написал Стрельников в Telegram-канале центра реабилитации диких животных.
 
Уфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала