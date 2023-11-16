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Оверчук заявил, что все члены делегации России на саммит АТЭС получили визы - РИА Новости, 16.11.2023
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04:58 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/vizy-1909730541.html
Оверчук заявил, что все члены делегации России на саммит АТЭС получили визы
Оверчук заявил, что все члены делегации России на саммит АТЭС получили визы - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук заявил, что все члены делегации России на саммит АТЭС получили визы
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил, что все члены делегации... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:58
2023-11-16T04:58
россия
сан-франциско
алексей оверчук
саммит атэс
сша
в мире
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил, что все члены делегации РФ получили визы. "Насколько мне известно, да", - ответил Оверчук на соответствующий вопрос.
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россия, сан-франциско, алексей оверчук, саммит атэс , сша, в мире
Россия, Сан-Франциско, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , США, В мире
Оверчук заявил, что все члены делегации России на саммит АТЭС получили визы

Оверчук: все члены делегации России на саммит АТЭС в Сан-Франциско получили визы

© AP Photo / Eric RisbergОтель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил, что все члены делегации РФ получили визы.
"Насколько мне известно, да", - ответил Оверчук на соответствующий вопрос.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Оверчук рассказал о растущей торговле России с Южной Америкой и Азией
Вчера, 04:53
 
РоссияСан-ФранцискоАлексей ОверчукСаммит АТЭССШАВ мире
 
 
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