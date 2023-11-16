https://ria.ru/20231116/vizy-1909730541.html

Оверчук заявил, что все члены делегации России на саммит АТЭС получили визы

Оверчук заявил, что все члены делегации России на саммит АТЭС получили визы - РИА Новости, 16.11.2023

Оверчук заявил, что все члены делегации России на саммит АТЭС получили визы

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил, что все члены делегации... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:58

2023-11-16T04:58

2023-11-16T04:58

россия

сан-франциско

алексей оверчук

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в мире

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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил, что все члены делегации РФ получили визы. "Насколько мне известно, да", - ответил Оверчук на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20231116/torgovlya-1909730153.html

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россия, сан-франциско, алексей оверчук, саммит атэс , сша, в мире