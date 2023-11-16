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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 16.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, в котором расположен военных аэродром, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:19

2023-11-16T09:19

2023-11-16T09:19

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, в котором расположен военных аэродром, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в районе Староконстантинова Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание отмечает, что в воздушных силах украинских войск ранее сообщали о том, что Староконстантинов подвергся ударам беспилотников. Хмельницкая областная военная администрация подтверждает в своем Telegram-канале работу ПВО в регионе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, хмельницкая область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины