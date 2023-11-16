https://ria.ru/20231116/uchebniki-1909862599.html

В СФ удивились позиции Армении, остановившей доставку учебников из России

В СФ удивились позиции Армении, остановившей доставку учебников из России - РИА Новости, 16.11.2023

В СФ удивились позиции Армении, остановившей доставку учебников из России

Минобразования, науки, культуры и спорта Армении приостановило доставку в школы республики учебников из РФ под предлогом проведения экспертизы, этот вопрос... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:56

2023-11-16T15:56

2023-11-16T15:59

армения

юрий воробьев

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Минобразования, науки, культуры и спорта Армении приостановило доставку в школы республики учебников из РФ под предлогом проведения экспертизы, этот вопрос поднимался делегацией Совфеда в Бишкеке в ходе встречи с руководством парламента Армении, сообщил вице-спикер СФ Юрий Воробьев. "По инициативе Национального Собрания Республики Армения и по результатам неоднократных обращений армянских депутатов на заседаниях российско-армянской межпарламентской комиссии, при непосредственной поддержке руководства Совета Федерации российской стороне удалось изыскать дополнительные бюджетные средства на приобретение и дальнейшую безвозмездную передачу более 50 тысяч учебников школам Армении с обучением на русском языке", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, 11 ноября учебники были доставлены в республику, началась их раздача в школы, где они очень востребованы. "С большим недоумением узнал, что министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения приостановило этот процесс под предлогом необходимости проведения экспертизы учебных материалов. Особенно странным выглядит тот факт, что армянские коллеги сами направляли нам конкретный перечень необходимых учебников", - отметил сенатор. Воробьев выразил сожаление, что "от таких недальновидных политических интриг в первую очередь страдают простые мальчишки и девчонки братского нам армянского народа". Политик также сообщил, что делегация Совфеда в Бишкеке "подняла этот вопрос перед вице-спикером армянского парламента". "Надеемся, что все препятствия будут устранены в ближайшее время", - заключил он. В Киргизии проходит осенняя сессия МПА СНГ.

https://ria.ru/20231115/tolstoy-1909607385.html

https://ria.ru/20231116/odkb-1909788399.html

армения

россия

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армения, юрий воробьев, совет федерации рф, снг, россия, бишкек