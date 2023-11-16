https://ria.ru/20231116/turkmeniya-1909875710.html

В МИД Туркмении заявили об отсутствии дресс-кода для женщин в стране

В МИД Туркмении заявили об отсутствии дресс-кода для женщин в стране - РИА Новости, 16.11.2023

В МИД Туркмении заявили об отсутствии дресс-кода для женщин в стране

Замглавы МИД Туркмении Вепа Хаджиев заявил, что для женщин в стране не существует специального дресс-кода, а также ограничений с получением водительских прав. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:42

2023-11-16T16:42

2023-11-16T16:46

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АШХАБАД, 16 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД Туркмении Вепа Хаджиев заявил, что для женщин в стране не существует специального дресс-кода, а также ограничений с получением водительских прав. Выступая на брифинге для иностранных дипломатов и журналистов, Хаджиев рассказал об участии делегации Туркмении в 44-й сессии рабочей группы по универсальному периодическому обзору Совета ООН по правам человека. Хаджиев отметил, что страны-участники "зачастую используют информацию, которая не соответствует действительности". В зарубежных СМИ периодически появляются публикации, критикующие Ашхабад за нарушение прав женщин. "Я это говорю, чтобы вы могли сравнить эту информацию с тем, что видите в повседневной жизни в Туркмении, в Ашхабаде. Это касается прав женщин в стране", - подчеркнул замглавы МИД. Он отметил, что, в частности, были рекомендации, связанные с якобы введенным в стране дресс-кодом для женщин, определенными стандартами по использованию женщинами косметики и получением водительских прав. По cловам дипломата, определенного единого дресс-кода для женщин в Туркмении не существует за исключением высших учебных заведений, что не является новостью, поскольку такие же требования в вузах существуют во многих странах. "В повседневной жизни наши женщины вольны надевать ту одежду, которая им заблагорассудится. То же касается внешнего вида женщин, посещения ими салонов красоты", - заявил Хаджиев. Он также сообщил, что туркменская сторона представила информацию о количестве выданных женщинам водительских прав. По его словам, за последние три года женщинам в Туркмении было выдано около 10 тысяч соответствующих документов. "Они ими пользуются: вы видите это в городе - женщины ездят на машинах. Почему то никто не говорит о выдаче водительских прав (исключительно) мужчинам. Они также не получают права, если "заваливают" экзамен", - подчеркнул замглавы МИД Туркмении.

https://ria.ru/20211116/afganistan-1759309220.html

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