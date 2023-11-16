https://ria.ru/20231116/turkmeniya-1909875710.html
В МИД Туркмении заявили об отсутствии дресс-кода для женщин в стране
В МИД Туркмении заявили об отсутствии дресс-кода для женщин в стране - РИА Новости, 16.11.2023
В МИД Туркмении заявили об отсутствии дресс-кода для женщин в стране
Замглавы МИД Туркмении Вепа Хаджиев заявил, что для женщин в стране не существует специального дресс-кода, а также ограничений с получением водительских прав. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:42
2023-11-16T16:42
2023-11-16T16:46
в мире
туркмения
оон
ашхабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_45f46c59e2fedf72d91b8101e771c66c.jpg
АШХАБАД, 16 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД Туркмении Вепа Хаджиев заявил, что для женщин в стране не существует специального дресс-кода, а также ограничений с получением водительских прав. Выступая на брифинге для иностранных дипломатов и журналистов, Хаджиев рассказал об участии делегации Туркмении в 44-й сессии рабочей группы по универсальному периодическому обзору Совета ООН по правам человека. Хаджиев отметил, что страны-участники "зачастую используют информацию, которая не соответствует действительности". В зарубежных СМИ периодически появляются публикации, критикующие Ашхабад за нарушение прав женщин. "Я это говорю, чтобы вы могли сравнить эту информацию с тем, что видите в повседневной жизни в Туркмении, в Ашхабаде. Это касается прав женщин в стране", - подчеркнул замглавы МИД. Он отметил, что, в частности, были рекомендации, связанные с якобы введенным в стране дресс-кодом для женщин, определенными стандартами по использованию женщинами косметики и получением водительских прав. По cловам дипломата, определенного единого дресс-кода для женщин в Туркмении не существует за исключением высших учебных заведений, что не является новостью, поскольку такие же требования в вузах существуют во многих странах. "В повседневной жизни наши женщины вольны надевать ту одежду, которая им заблагорассудится. То же касается внешнего вида женщин, посещения ими салонов красоты", - заявил Хаджиев. Он также сообщил, что туркменская сторона представила информацию о количестве выданных женщинам водительских прав. По его словам, за последние три года женщинам в Туркмении было выдано около 10 тысяч соответствующих документов. "Они ими пользуются: вы видите это в городе - женщины ездят на машинах. Почему то никто не говорит о выдаче водительских прав (исключительно) мужчинам. Они также не получают права, если "заваливают" экзамен", - подчеркнул замглавы МИД Туркмении.
https://ria.ru/20211116/afganistan-1759309220.html
https://ria.ru/20231116/abort-1909757978.html
https://ria.ru/20221101/zhenschiny-1828355830.html
туркмения
ашхабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_0982d40efcadcb849faf44b070e42b78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения, оон, ашхабад
В мире, Туркмения, ООН, Ашхабад
В МИД Туркмении заявили об отсутствии дресс-кода для женщин в стране
МИД Туркмении: для женщин нет дресс-кода и ограничений с водительскими правами
АШХАБАД, 16 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД Туркмении Вепа Хаджиев заявил, что для женщин в стране не существует специального дресс-кода, а также ограничений с получением водительских прав.
Выступая на брифинге для иностранных дипломатов и журналистов, Хаджиев рассказал об участии делегации Туркмении в 44-й сессии рабочей группы по универсальному периодическому обзору Совета ООН по правам человека. Хаджиев отметил, что страны-участники "зачастую используют информацию, которая не соответствует действительности". В зарубежных СМИ периодически появляются публикации, критикующие Ашхабад за нарушение прав женщин.
Власти Афганистана задержали подозреваемого в продаже женщин
«
"Я это говорю, чтобы вы могли сравнить эту информацию с тем, что видите в повседневной жизни в Туркмении, в Ашхабаде. Это касается прав женщин в стране", - подчеркнул замглавы МИД.
Сенатор предложила ввести ответственность за склонение женщины к аборту
Он отметил, что, в частности, были рекомендации, связанные с якобы введенным в стране дресс-кодом для женщин, определенными стандартами по использованию женщинами косметики и получением водительских прав. По cловам дипломата, определенного единого дресс-кода для женщин в Туркмении не существует за исключением высших учебных заведений, что не является новостью, поскольку такие же требования в вузах существуют во многих странах. "В повседневной жизни наши женщины вольны надевать ту одежду, которая им заблагорассудится. То же касается внешнего вида женщин, посещения ими салонов красоты", - заявил Хаджиев.
Он также сообщил, что туркменская сторона представила информацию о количестве выданных женщинам водительских прав. По его словам, за последние три года женщинам в Туркмении было выдано около 10 тысяч соответствующих документов. "Они ими пользуются: вы видите это в городе - женщины ездят на машинах. Почему то никто не говорит о выдаче водительских прав (исключительно) мужчинам. Они также не получают права, если "заваливают" экзамен", - подчеркнул замглавы МИД Туркмении.
Москалькова заявила о важности соблюдении прав женщин во время спецоперации