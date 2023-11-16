https://ria.ru/20231116/torgovlya-1909730153.html
Оверчук рассказал о растущей торговле России с Южной Америкой и Азией
Оверчук рассказал о растущей торговле России с Южной Америкой и Азией - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук рассказал о растущей торговле России с Южной Америкой и Азией
У России растет торговля со странами Южной Америки, азиатскими странами, с КНР, с РФ хотят торговать и выстаивать отношения, и это заметно, заявил заместитель... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:53
2023-11-16T04:53
2023-11-16T04:53
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САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. У России растет торговля со странами Южной Америки, азиатскими странами, с КНР, с РФ хотят торговать и выстаивать отношения, и это заметно, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "У нас очень хорошо развиваются отношения с азиатскими странами, как вы знаете, очень хорошо растет торговля. И с Китайской Народной Республикой очень хорошо растет торговля, да и не только с азиатскими странами, которые входят в регион АТЭС, со странами Южной Америки тоже очень хорошие показатели роста идут", - сказал Оверчук журналистам. "Мы видим, что в принципе с нами хотят торговать, хотят развивать отношения, это очень заметно", - добавил он.
https://ria.ru/20231116/ates-1909729867.html
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россия, южная америка, азия, алексей оверчук, саммит атэс , в мире, сша
Россия, Южная Америка, Азия, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире, США
Оверчук рассказал о растущей торговле России с Южной Америкой и Азией
Оверчук: растет торговля России с Южной Америкой и Азией, развиваются отношения
САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. У России растет торговля со странами Южной Америки, азиатскими странами, с КНР, с РФ хотят торговать и выстаивать отношения, и это заметно, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
"У нас очень хорошо развиваются отношения с азиатскими странами, как вы знаете, очень хорошо растет торговля. И с Китайской Народной Республикой очень хорошо растет торговля, да и не только с азиатскими странами, которые входят в регион АТЭС, со странами Южной Америки тоже очень хорошие показатели роста идут", - сказал Оверчук журналистам.
Оверчук рассказал о негативном эффекте санкций для стран АТЭС
"Мы видим, что в принципе с нами хотят торговать, хотят развивать отношения, это очень заметно", - добавил он.