https://ria.ru/20231116/torgovlya-1909730153.html

Оверчук рассказал о растущей торговле России с Южной Америкой и Азией

Оверчук рассказал о растущей торговле России с Южной Америкой и Азией - РИА Новости, 16.11.2023

Оверчук рассказал о растущей торговле России с Южной Америкой и Азией

У России растет торговля со странами Южной Америки, азиатскими странами, с КНР, с РФ хотят торговать и выстаивать отношения, и это заметно, заявил заместитель... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:53

2023-11-16T04:53

2023-11-16T04:53

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южная америка

азия

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в мире

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САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. У России растет торговля со странами Южной Америки, азиатскими странами, с КНР, с РФ хотят торговать и выстаивать отношения, и это заметно, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "У нас очень хорошо развиваются отношения с азиатскими странами, как вы знаете, очень хорошо растет торговля. И с Китайской Народной Республикой очень хорошо растет торговля, да и не только с азиатскими странами, которые входят в регион АТЭС, со странами Южной Америки тоже очень хорошие показатели роста идут", - сказал Оверчук журналистам. "Мы видим, что в принципе с нами хотят торговать, хотят развивать отношения, это очень заметно", - добавил он.

https://ria.ru/20231116/ates-1909729867.html

россия

южная америка

азия

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россия, южная америка, азия, алексей оверчук, саммит атэс , в мире, сша