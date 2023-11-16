https://ria.ru/20231116/sviridov-1909791540.html

Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО нашли мертвым в Ставропольском крае

Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО нашли мертвым в Ставропольском крае - РИА Новости, 16.11.2023

Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО нашли мертвым в Ставропольском крае

Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Владимира Свиридова нашли мертвым в доме в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:02

2023-11-16T12:02

2023-11-16T16:37

происшествия

ставропольский край

ввс рф

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Владимира Свиридова нашли мертвым в доме в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Тело Владимира Свиридова обнаружено в доме накануне", — сказал собеседник агентства.По информации СМИ, рядом с погибшим лежало тело его жены.Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено. Обстоятельства случившегося выясняются.Владимир Свиридов родился в 1955 году в Минеральных водах. В 1979 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, а в 1992-м — Военно-воздушную академию имени Гагарина. В дальнейшем служил летчиком, командовал авиационным звеном в Дальневосточном военном округе и авиаэскадрильей в Группе советских войск в Германии. В 2002 году окончил Военную академию Генштаба, получил назначение заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В 2005 году указом президента повышен до командующего 6-й армии ВВС и ПВО, находился в должности до 2009 года.

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ставропольский край, ввс рф