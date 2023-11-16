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Участников свадьбы со стрельбой в Подмосковье заключили под стражу - РИА Новости, 16.11.2023
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20:27 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/svadba-1909951945.html
Участников свадьбы со стрельбой в Подмосковье заключили под стражу
Участников свадьбы со стрельбой в Подмосковье заключили под стражу - РИА Новости, 16.11.2023
Участников свадьбы со стрельбой в Подмосковье заключили под стражу
Полиция заключила под стражу участников свадьбы со стрельбой в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:27
2023-11-16T20:27
россия
пушкино
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Полиция заключила под стражу участников свадьбы со стрельбой в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ. "По ходатайству следователя… троим мужчинам, совершившим противоправное деяние на территории округа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в ведомстве. Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео свадьбы: на ролике сначала жених восемь раз стреляет в воздух из пистолета, после чего к нему присоединяется гость. В дальнейшем к стрельбе присоединяется невеста - она четыре раза палит в небо во время позирования у белого Mercedes. По данным областного главка МВД РФ, 10 ноября трое мужчин 21-23 лет произвели выстрелы у жилого дома на Ярославском шоссе в Пушкино. Впоследствии они были задержаны. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
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россия
пушкино
московская область (подмосковье)
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россия, пушкино, московская область (подмосковье), происшествия
Россия, Пушкино, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Участников свадьбы со стрельбой в Подмосковье заключили под стражу

Полиция заключила под стражу участников свадьбы со стрельбой в Пушкино

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Полиция заключила под стражу участников свадьбы со стрельбой в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.
"По ходатайству следователя… троим мужчинам, совершившим противоправное деяние на территории округа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в ведомстве.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео свадьбы: на ролике сначала жених восемь раз стреляет в воздух из пистолета, после чего к нему присоединяется гость. В дальнейшем к стрельбе присоединяется невеста - она четыре раза палит в небо во время позирования у белого Mercedes. По данным областного главка МВД РФ, 10 ноября трое мужчин 21-23 лет произвели выстрелы у жилого дома на Ярославском шоссе в Пушкино. Впоследствии они были задержаны. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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РоссияПушкиноМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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