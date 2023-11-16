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В конгрессе США потребовали от Байдена добиться прекращения огня в Газе

В конгрессе США потребовали от Байдена добиться прекращения огня в Газе - РИА Новости, 16.11.2023

В конгрессе США потребовали от Байдена добиться прекращения огня в Газе

Группа из 24 членов палаты представителей США направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой добиться прекращения огня в секторе Газа, указав на рост жертв... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T03:27

2023-11-16T03:27

2023-11-16T03:27

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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Группа из 24 членов палаты представителей США направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой добиться прекращения огня в секторе Газа, указав на рост жертв среди мирного населения, следует из документа, опубликованном пресс-службой конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес "Мы опасаемся, что без немедленного прекращения боевых действий и установления надежного обоюдного режима прекращения огня эта война будет продолжаться и приводить к дальнейшим потерям среди гражданского населения, а также рискам втягивания США в опасный и неразумный конфликт с вооруженными формированиями по всему Ближнему Востоку", - говорится в обращении. Конгрессмены также указали главе государства на необходимость прояснить конгрессу США его видение стратегических целей по достижению стабильности и деэскалации в регионе. Как отмечают американские законодатели, конфликт в Газе затронул в том числе наиболее уязвимые слои палестинского населения, включая около миллиона детей. "Нормы международного права требуют, чтобы стороны вооруженного конфликта защищали детей и предотвращали совершение против них таких нарушений, как убийства и увечья, нападения на школы и больницы… а также не допускали отказы в поставках гуманитарной помощи", - подчеркивается в письме конгрессменов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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