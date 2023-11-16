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Спортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике - РИА Новости, 16.11.2023
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18:05 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/sportsmeny-1909903705.html
Спортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике
Спортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике - РИА Новости, 16.11.2023
Спортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике
Воспитанники спортивной школы "Виктория" городского округа Химки получили 10 медалей на Кубке федерации по спортивной аэробике, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:05
2023-11-16T18:05
химки
московская область (подмосковье)
школы
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воспитанники спортивной школы "Виктория" городского округа Химки получили 10 медалей на Кубке федерации по спортивной аэробике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Участниками в чемпионате приняли более 400 спортсменов из восьми регионов России. В составе сборной команды Московской области от Химок выступали ученики тренера Елены Челышевой. В младших группах индивидуальную победу одержали Мария Молчанова, Иван Правилов, Алена Алешина, Алина Павлова и Тимофей Семин, а в старшей категории участников – Ника Кочеткова. Кроме того, серебро турнира выиграла Станислава Говорова, а почетное третье место заняла Екатерина Кондратьева. Химчане также выступили в парном соревновании. По сумме баллов первое место занял дуэт Ивана Правилова и Марии Молчановой. Кроме того, тренер спортивного учреждения "Виктория" Елена Челышева была признана лучшим наставником по спортивной аэробике. "Соревнования прошли на высоком уровне. Результат радует – ребята показали хорошую подготовку. В соревнованиях такого масштаба мы неоднократно участвуем в течение всего года. Это уже вторая наша победа", – рассказала Челышева. Ранее воспитанники химкинской спортивной школы "Виктория" завоевали пять медалей на Всероссийском и региональных турнирах по спортивной аэробике "Золотая осень". Несмотря на свой юный возраст, спортсмены являются членами сборной команды Московской области, кандидатами в мастера спорта и имеют первый спортивный разряд. Они также постоянные участники первенства России и неоднократные победители всероссийских и межрегиональных соревнований. Впереди их ждут всероссийские соревнования "Кубок мечты".
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химки, московская область (подмосковье), школы
Химки, Московская область (Подмосковье), Школы

Спортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике

© Фото : пресс-служба администрации ХимокСпортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике
Спортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Спортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воспитанники спортивной школы "Виктория" городского округа Химки получили 10 медалей на Кубке федерации по спортивной аэробике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участниками в чемпионате приняли более 400 спортсменов из восьми регионов России. В составе сборной команды Московской области от Химок выступали ученики тренера Елены Челышевой. В младших группах индивидуальную победу одержали Мария Молчанова, Иван Правилов, Алена Алешина, Алина Павлова и Тимофей Семин, а в старшей категории участников – Ника Кочеткова. Кроме того, серебро турнира выиграла Станислава Говорова, а почетное третье место заняла Екатерина Кондратьева.
Химчане также выступили в парном соревновании. По сумме баллов первое место занял дуэт Ивана Правилова и Марии Молчановой. Кроме того, тренер спортивного учреждения "Виктория" Елена Челышева была признана лучшим наставником по спортивной аэробике.
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"Соревнования прошли на высоком уровне. Результат радует – ребята показали хорошую подготовку. В соревнованиях такого масштаба мы неоднократно участвуем в течение всего года. Это уже вторая наша победа", – рассказала Челышева.
Ранее воспитанники химкинской спортивной школы "Виктория" завоевали пять медалей на Всероссийском и региональных турнирах по спортивной аэробике "Золотая осень". Несмотря на свой юный возраст, спортсмены являются членами сборной команды Московской области, кандидатами в мастера спорта и имеют первый спортивный разряд. Они также постоянные участники первенства России и неоднократные победители всероссийских и межрегиональных соревнований. Впереди их ждут всероссийские соревнования "Кубок мечты".
 
ХимкиМосковская область (Подмосковье)Школы
 
 
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