https://ria.ru/20231116/sportsmeny-1909903705.html

Спортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике

Спортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике - РИА Новости, 16.11.2023

Спортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике

Воспитанники спортивной школы "Виктория" городского округа Химки получили 10 медалей на Кубке федерации по спортивной аэробике, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:05

2023-11-16T18:05

2023-11-16T18:05

химки

московская область (подмосковье)

школы

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воспитанники спортивной школы "Виктория" городского округа Химки получили 10 медалей на Кубке федерации по спортивной аэробике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Участниками в чемпионате приняли более 400 спортсменов из восьми регионов России. В составе сборной команды Московской области от Химок выступали ученики тренера Елены Челышевой. В младших группах индивидуальную победу одержали Мария Молчанова, Иван Правилов, Алена Алешина, Алина Павлова и Тимофей Семин, а в старшей категории участников – Ника Кочеткова. Кроме того, серебро турнира выиграла Станислава Говорова, а почетное третье место заняла Екатерина Кондратьева. Химчане также выступили в парном соревновании. По сумме баллов первое место занял дуэт Ивана Правилова и Марии Молчановой. Кроме того, тренер спортивного учреждения "Виктория" Елена Челышева была признана лучшим наставником по спортивной аэробике. "Соревнования прошли на высоком уровне. Результат радует – ребята показали хорошую подготовку. В соревнованиях такого масштаба мы неоднократно участвуем в течение всего года. Это уже вторая наша победа", – рассказала Челышева. Ранее воспитанники химкинской спортивной школы "Виктория" завоевали пять медалей на Всероссийском и региональных турнирах по спортивной аэробике "Золотая осень". Несмотря на свой юный возраст, спортсмены являются членами сборной команды Московской области, кандидатами в мастера спорта и имеют первый спортивный разряд. Они также постоянные участники первенства России и неоднократные победители всероссийских и межрегиональных соревнований. Впереди их ждут всероссийские соревнования "Кубок мечты".

https://ria.ru/20231107/fekhtovanie-1908030567.html

химки

московская область (подмосковье)

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химки, московская область (подмосковье), школы