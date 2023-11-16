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Кадыров назвал чеченский спецполк одним из самых боеспособных в России
Кадыров назвал чеченский спецполк одним из самых боеспособных в России - РИА Новости, 16.11.2023
Кадыров назвал чеченский спецполк одним из самых боеспособных в России
Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров в своем Telegram-канале назвал специальный полк полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по республике одним из самых... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T21:35
2023-11-16T21:35
2023-11-16T21:35
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров в своем Telegram-канале назвал специальный полк полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по республике одним из самых боеспособных в России. "В четверг посетил построение одного из самых боеспособных подразделений в системе МВД - специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР. Я поблагодарил каждого сотрудника полка за верность избранному долгу и искреннее желание стоять на охране безопасности народа и государства", - написал Кадыров.Глава республики отметил, что на счету у бойцов сотни успешно проведенных спецопераций против террористов, спецполк также принял самое "активное и героическое участие во время боев за Мариуполь". "Иначе и быть не могло, если речь идет о подразделении, в котором командиром является Замид Чалаев. Именно он вместе с бойцами из полка провел в 2021 году блестящую спецоперацию и уничтожил последнюю ячейку террористов в Чеченской Республике", — добавил Кадыров. Также он сообщил, что вручил заместителю командира спецполка Артуру Ашаганову медаль "За отвагу", эту же награду получили более 20 сотрудников подразделения.
https://radiosputnik.ru/20231112/svo-1908984626.html
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россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, безопасность
Россия, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Безопасность
Кадыров назвал чеченский спецполк одним из самых боеспособных в России
Кадыров назвал чеченский спецполк одним из самых боеспособных в системе МВД РФ
ГРОЗНЫЙ, 16 ноя – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров в своем Telegram-канале
назвал специальный полк полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по республике одним из самых боеспособных в России.
"В четверг посетил построение одного из самых боеспособных подразделений в системе МВД - специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР. Я поблагодарил каждого сотрудника полка за верность избранному долгу и искреннее желание стоять на охране безопасности народа и государства", - написал Кадыров.
Глава республики отметил, что на счету у бойцов сотни успешно проведенных спецопераций против террористов, спецполк также принял самое "активное и героическое участие во время боев за Мариуполь".
"Иначе и быть не могло, если речь идет о подразделении, в котором командиром является Замид Чалаев. Именно он вместе с бойцами из полка провел в 2021 году блестящую спецоперацию и уничтожил последнюю ячейку террористов в Чеченской Республике", — добавил Кадыров. Также он сообщил, что вручил заместителю командира спецполка Артуру Ашаганову медаль "За отвагу", эту же награду получили более 20 сотрудников подразделения.
Кадыров заявил об отправке в зону СВО одного из самых боеспособных полков