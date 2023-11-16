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Орловская область отправила тысячу тонн воды на передовую с начала СВО - РИА Новости, 16.11.2023
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20:54 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909957778.html
Орловская область отправила тысячу тонн воды на передовую с начала СВО
Орловская область отправила тысячу тонн воды на передовую с начала СВО - РИА Новости, 16.11.2023
Орловская область отправила тысячу тонн воды на передовую с начала СВО
Свыше 1000 тонн воды и 270 тонн овощей завезли на передовую с начала спецоперации из Орловской области, очередной гуманитарный груз в четверг доставили в район... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:54
2023-11-16T20:54
надежные люди
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андрей клычков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Свыше 1000 тонн воды и 270 тонн овощей завезли на передовую с начала спецоперации из Орловской области, очередной гуманитарный груз в четверг доставили в район Кременной, сообщил орловский губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "Раздали 20 тонн овощей, из них восемь тонн картофеля, две тонны лука, по три тонны яблок и капусты, по одной тонне морковки, масла, свеклы и чеснока. Кроме того, разгрузили по подразделениям 20 тонн питьевой воды. В общей сложности завезли на передовую уже 270 тонн овощных наборов и 1010 тонн воды", – написал он.Губернатор уточнил, что Орловская область помогает бойцам с самых первых дней специальной военной операции. Очередной многотонный груз доставили на передовую в районе Кременной, где его встречали саперы, разведчики, артиллеристы, экипажи танков и боевых машин. "Поддерживаем и будем продолжать поддерживать наших воинов. Делить испытания и невзгоды. Это и есть настоящее единение фронта и тыла. Спасибо жителям Орловской области, бизнесу, коллективам предприятий и ведомств, благодаря которым мы собираем все эти грузы", – отметил Клычков.
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орловская область, андрей клычков, кременная, общество
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков, Кременная, Общество
Орловская область отправила тысячу тонн воды на передовую с начала СВО

Орловская область отправила более тысячи тонн воды на передовую с начала СВО

© Фото : пресс-служба правительства Орловской областиРазгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Орловской области
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Свыше 1000 тонн воды и 270 тонн овощей завезли на передовую с начала спецоперации из Орловской области, очередной гуманитарный груз в четверг доставили в район Кременной, сообщил орловский губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«
"Раздали 20 тонн овощей, из них восемь тонн картофеля, две тонны лука, по три тонны яблок и капусты, по одной тонне морковки, масла, свеклы и чеснока. Кроме того, разгрузили по подразделениям 20 тонн питьевой воды. В общей сложности завезли на передовую уже 270 тонн овощных наборов и 1010 тонн воды", – написал он.
Губернатор уточнил, что Орловская область помогает бойцам с самых первых дней специальной военной операции. Очередной многотонный груз доставили на передовую в районе Кременной, где его встречали саперы, разведчики, артиллеристы, экипажи танков и боевых машин.
«
"Поддерживаем и будем продолжать поддерживать наших воинов. Делить испытания и невзгоды. Это и есть настоящее единение фронта и тыла. Спасибо жителям Орловской области, бизнесу, коллективам предприятий и ведомств, благодаря которым мы собираем все эти грузы", – отметил Клычков.
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Надежные людиОрловская областьАндрей КлычковКременнаяОбщество
 
 
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