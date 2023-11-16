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На Запорожском направлении уничтожили до ста украинских военных
На Запорожском направлении уничтожили до ста украинских военных - РИА Новости, 16.11.2023
На Запорожском направлении уничтожили до ста украинских военных
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах трёх населённых пунктов в Запорожской области, потери противника составили до 100... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:13
2023-11-16T14:13
2023-11-16T14:35
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вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах трёх населённых пунктов в Запорожской области, потери противника составили до 100 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, а также орудие "Гиацинт-Б", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
На Запорожском направлении уничтожили до ста украинских военных
МО: на Запорожском направлении уничтожили до ста украинских военных