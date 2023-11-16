https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909827633.html

На Запорожском направлении уничтожили до ста украинских военных

На Запорожском направлении уничтожили до ста украинских военных - РИА Новости, 16.11.2023

На Запорожском направлении уничтожили до ста украинских военных

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах трёх населённых пунктов в Запорожской области, потери противника составили до 100... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:13

2023-11-16T14:13

2023-11-16T14:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах трёх населённых пунктов в Запорожской области, потери противника составили до 100 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, а также орудие "Гиацинт-Б", - добавили в МО РФ.

россия

запорожская область

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область