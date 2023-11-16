В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около 280 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 280 военнослужащих, российские подразделения отразили четыре атаки противника, сообщило Минобороны РФ в сводке.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.
"Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.
"Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - уточнили в Минобороны.