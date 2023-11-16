https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909827566.html

В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях

В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 16.11.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 280 военнослужащих, российские подразделения отразили четыре атаки... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:13

2023-11-16T14:13

2023-11-16T14:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 280 военнослужащих, российские подразделения отразили четыре атаки противника, сообщило Минобороны РФ в сводке.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области."Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область