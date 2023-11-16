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В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 16.11.2023 (обновлено: 14:21 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909827566.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях
В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 16.11.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 280 военнослужащих, российские подразделения отразили четыре атаки... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:13
2023-11-16T14:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 280 военнослужащих, российские подразделения отразили четыре атаки противника, сообщило Минобороны РФ в сводке.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области."Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях

МО: ВСУ потеряли около 280 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 280 военнослужащих, российские подразделения отразили четыре атаки противника, сообщило Минобороны РФ в сводке.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.
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"Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.
"Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 ноября, 15:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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