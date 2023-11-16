https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909732942.html

Бронегруппа десантников подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Бронегруппа десантников подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2023

Бронегруппа десантников подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Бронегруппа новороссийских десантников подавила опорный пункт вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:03

2023-11-16T06:03

2023-11-16T06:03

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бронегруппа новороссийских десантников подавила опорный пункт вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом... Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что для уничтожения опорного пункта была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М. Экипажи боевых машин оперативно совершили марш на технике в указанный район. После боевой работы уцелевшие украинские военнослужащие бежали, бросив свое оружие и снаряжение. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html

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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность