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Бронегруппа десантников подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:03 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909732942.html
Бронегруппа десантников подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Бронегруппа десантников подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2023
Бронегруппа десантников подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Бронегруппа новороссийских десантников подавила опорный пункт вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:03
2023-11-16T06:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бронегруппа новороссийских десантников подавила опорный пункт вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом... Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что для уничтожения опорного пункта была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М. Экипажи боевых машин оперативно совершили марш на технике в указанный район. После боевой работы уцелевшие украинские военнослужащие бежали, бросив свое оружие и снаряжение. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.
https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бронегруппа десантников подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области

МО: бронегруппа десантников подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Виталий ТимкивВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Военнослужащий РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бронегруппа новороссийских десантников подавила опорный пункт вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом... Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ", - говорится в сообщении.
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Вчера, 04:09
Уточняется, что для уничтожения опорного пункта была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М. Экипажи боевых машин оперативно совершили марш на технике в указанный район. После боевой работы уцелевшие украинские военнослужащие бежали, бросив свое оружие и снаряжение. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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