https://ria.ru/20231116/sotsobekty-1909861521.html

Власти Адыгеи завершают восстановление соцобъектов в Геническе

Власти Адыгеи завершают восстановление соцобъектов в Геническе - РИА Новости, 16.11.2023

Власти Адыгеи завершают восстановление соцобъектов в Геническе

Власти Адыгеи завершают восстановление соцобъектов в подшефном Геническом районе Херсонской области, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:54

2023-11-16T15:54

2023-11-16T15:54

республика адыгея

соцобъекты

республика адыгея

херсонская область

геническ

мурат кумпилов

марат хуснуллин

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МАЙКОП, 16 ноя - РИА Новости. Власти Адыгеи завершают восстановление соцобъектов в подшефном Геническом районе Херсонской области, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время совещания по восстановлению новых регионов страны проинформировал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ходе работ в подшефном республике Геническом районе. "На 2023 год Адыгеей было запланировано строительство и благоустройство ряда объектов в Геническом районе, согласованных с руководством Херсонской области. В том числе – строительство многофункционального центра, строительство двух ФОКов и двух спортивных площадок в школах №1 и №2 Геническа, а также капитальный ремонт одной из этих школ. Практически все работы уже завершены. На данный момент заканчивается строительство физкультурного комплекса на территории школы №2, срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец ноября текущего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что высокую оценку федеральное руководство дало построенному МФЦ, который наряду с бригадами из Адыгеи возводили и местные специалисты. С середины августа это учреждение обслуживает до 900 человек ежедневно. Сверх плана текущего года отремонтирован краеведческий музей в Геническе, добавляется в пресс-релизе. "Помогаем и в других направлениях. В рамках гуманитарной помощи из Адыгеи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей отправлено около 200 тонн гуманитарного груза, закуплены материальные средства и оборудование. Все эти вопросы держу под личным контролем", – цитируется Кумпилов, который рассказал о ходе работ.

https://ria.ru/20230626/adygeya-1880572930.html

республика адыгея

херсонская область

геническ

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соцобъекты, республика адыгея, херсонская область , геническ, мурат кумпилов, марат хуснуллин