Власти Адыгеи завершают восстановление соцобъектов в Геническе
© Фото : Telegram/Правительство Республики АдыгеяВласти Адыгеи завершают восстановление соцобъектов в подшефном Геническом районе Херсонской област
Власти Адыгеи завершают восстановление соцобъектов в подшефном Геническом районе Херсонской област
МАЙКОП, 16 ноя - РИА Новости. Власти Адыгеи завершают восстановление соцобъектов в подшефном Геническом районе Херсонской области, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время совещания по восстановлению новых регионов страны проинформировал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ходе работ в подшефном республике Геническом районе.
"На 2023 год Адыгеей было запланировано строительство и благоустройство ряда объектов в Геническом районе, согласованных с руководством Херсонской области. В том числе – строительство многофункционального центра, строительство двух ФОКов и двух спортивных площадок в школах №1 и №2 Геническа, а также капитальный ремонт одной из этих школ. Практически все работы уже завершены. На данный момент заканчивается строительство физкультурного комплекса на территории школы №2, срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец ноября текущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что высокую оценку федеральное руководство дало построенному МФЦ, который наряду с бригадами из Адыгеи возводили и местные специалисты. С середины августа это учреждение обслуживает до 900 человек ежедневно. Сверх плана текущего года отремонтирован краеведческий музей в Геническе, добавляется в пресс-релизе.
"Помогаем и в других направлениях. В рамках гуманитарной помощи из Адыгеи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей отправлено около 200 тонн гуманитарного груза, закуплены материальные средства и оборудование. Все эти вопросы держу под личным контролем", – цитируется Кумпилов, который рассказал о ходе работ.