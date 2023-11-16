https://ria.ru/20231116/sotskarta-1909951037.html
Почти 2,2 миллиона льготников пользуются соцкартой в Подмосковье
Почти 2,2 миллиона льготников пользуются соцкартой в Подмосковье - РИА Новости, 16.11.2023
Почти 2,2 миллиона льготников пользуются соцкартой в Подмосковье
В Московской области почти 2,2 миллиона льготников пользуются социальной картой, которая дает бесплатный проезд в общественном транспорте столичного региона,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:23
2023-11-16T20:23
2023-11-16T20:23
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_0:33:772:467_1920x0_80_0_0_8fcdf036e43ba8134bc1b242dac61081.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Московской области почти 2,2 миллиона льготников пользуются социальной картой, которая дает бесплатный проезд в общественном транспорте столичного региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "Социальной картой в Московской области пользуются почти 2,2 миллиона льготников. Она предоставляет возможность пользоваться правом бесплатного проезда пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и другим льготным категориям граждан", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. Она добавила, что теперь детям-сиротам также доступна соцкарта - раньше приемные родители могли оформить компенсацию за проезд, что было очень неудобно и сложно. Бесплатным проездом можно пользоваться на общественном транспорте в Подмосковье и Москве. Еще по соцкарте возможно приобрести со скидкой лекарства и продукты. При этом скидка предоставляется торговыми сетями и аптеками на свое усмотрение. В 2024 году планируется выпустить порядка 400 тысяч социальных карт.
https://ria.ru/20231116/kachestvo_vozdukha-1909936952.html
https://ria.ru/20231115/podmoskove-1909703810.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_53:0:717:498_1920x0_80_0_0_c6b37f748c0f1f5fa481192a5f753258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, москва
Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Москва
Почти 2,2 миллиона льготников пользуются соцкартой в Подмосковье
Почти 2,2 миллиона льготников пользуются соцкартой в Подмосковье