https://ria.ru/20231116/sotskarta-1909951037.html

Почти 2,2 миллиона льготников пользуются соцкартой в Подмосковье

Почти 2,2 миллиона льготников пользуются соцкартой в Подмосковье - РИА Новости, 16.11.2023

Почти 2,2 миллиона льготников пользуются соцкартой в Подмосковье

В Московской области почти 2,2 миллиона льготников пользуются социальной картой, которая дает бесплатный проезд в общественном транспорте столичного региона,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:23

2023-11-16T20:23

2023-11-16T20:23

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

москва

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Московской области почти 2,2 миллиона льготников пользуются социальной картой, которая дает бесплатный проезд в общественном транспорте столичного региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "Социальной картой в Московской области пользуются почти 2,2 миллиона льготников. Она предоставляет возможность пользоваться правом бесплатного проезда пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и другим льготным категориям граждан", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. Она добавила, что теперь детям-сиротам также доступна соцкарта - раньше приемные родители могли оформить компенсацию за проезд, что было очень неудобно и сложно. Бесплатным проездом можно пользоваться на общественном транспорте в Подмосковье и Москве. Еще по соцкарте возможно приобрести со скидкой лекарства и продукты. При этом скидка предоставляется торговыми сетями и аптеками на свое усмотрение. В 2024 году планируется выпустить порядка 400 тысяч социальных карт.

https://ria.ru/20231116/kachestvo_vozdukha-1909936952.html

https://ria.ru/20231115/podmoskove-1909703810.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), людмила болатаева, москва