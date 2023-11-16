https://ria.ru/20231116/sotrudnichestvo-1909906423.html

Архангельская область наращивает сотрудничество с Узбекистаном

Архангельская область наращивает сотрудничество с Узбекистаном - РИА Новости, 16.11.2023

Архангельская область наращивает сотрудничество с Узбекистаном

Делегация Архангельской области во главе с губернатором Александром Цыбульским отправилась с рабочим визитом в Узбекистан, в программе поездки - встречи с... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:16

2023-11-16T18:16

2023-11-16T18:16

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

узбекистан

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя - РИА Новости. Делегация Архангельской области во главе с губернатором Александром Цыбульским отправилась с рабочим визитом в Узбекистан, в программе поездки - встречи с членами правительства республики, посещение промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, обсуждение вопросов взаимодействия регионов в научной, образовательной, технологической, культурной сфере, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Перспективы сотрудничества в сфере промышленности, образования, науки, здравоохранения и информационных технологий и других отраслях обсуждаются в рамках официального визита делегации Архангельской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что визит - ответный, в этом году узбекская делегация также посетила северный регион России и выразила заинтересованность в наращивании сотрудничества с Архангельской областью в сферах промышленности, образования, науки, здравоохранения и информационных технологий. В четверг глава региона встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Узбекистан Олегом Мальгиновым и отметил, что выстраивание эффективного взаимодействия с Узбекистаном, как одной из ведущих стран Центральной Азии, имеет приоритетное значение для региона, и для этого у обеих сторон имеются все предпосылки. "В 2022 году объем внешнеторгового оборота Архангельской области с Узбекистаном увеличился почти на 36% в сравнении с 2021 годом, а за первое полугодие 2023 года вырос еще на 12%. Из Архангельской области в Республику Узбекистан традиционно экспортируется продукция лесопромышленных и целлюлозно-бумажных предприятий", - отметил Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении. В структуре импорта преобладает продукция неорганической химии, легкой промышленности, архангельские власти видят потенциал в увеличении взаимного товарооборота, готовы диверсифицировать взаимные поставки. По словам главы региона, Архангельская область заинтересована в поступательном развитии двусторонних связей и в гуманитарной сфере: сегодня стороны активно взаимодействуют в образовательной и научной областях. Северный (Арктический) федеральный университет в рамках соглашений о сотрудничестве поддерживает партнерские связи с семью вузами Узбекистана. Также архангельская делегация побывала в главном республиканском центре информационных технологий, Цыбульский отметил, что опыт узбекских коллег представляет интерес в первую очередь с точки зрения темпов развития этого направления. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере высоких технологий. "И что важно - поколение, открывающее мир высоких технологий в Узбекистане, прекрасно говорит на русском языке", - подчеркнул архангельский губернатор.

https://ria.ru/20231107/voda-1907989449.html

https://ria.ru/20231115/semi-1909581503.html

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архангельская область, александр цыбульский, узбекистан, в мире