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Байден заявил о сотрудничестве с Китаем в борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 16.11.2023
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04:55 16.11.2023 (обновлено: 11:34 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/sotrudnichestvo-1909730278.html
Байден заявил о сотрудничестве с Китаем в борьбе с наркотрафиком
Байден заявил о сотрудничестве с Китаем в борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 16.11.2023
Байден заявил о сотрудничестве с Китаем в борьбе с наркотрафиком
США и КНР возобновляют сотрудничество в сфере борьбы с наркотрафиком, заявил президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:55
2023-11-16T11:34
в мире
китай
сша
сан-франциско
джо байден
си цзиньпин
саммит атэс
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США и КНР возобновляют сотрудничество в сфере борьбы с наркотрафиком, заявил президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран провели переговоры на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. "Я рад объявить, что после паузы, которая продолжалась много лет, мы возобновляем взаимодействие между США и КНР в сфере борьбы с наркотиками", - сказал Байден. США переживают глубокий кризис синтетических наркотиков - передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей. Вашингтон неоднократно указывал, что основным поставщиком синтетических наркотиков в США является Китай.
https://ria.ru/20231116/vmeshatelstvo-1909730005.html
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китай
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в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, саммит атэс
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Си Цзиньпин, Саммит АТЭС
Байден заявил о сотрудничестве с Китаем в борьбе с наркотрафиком

Байден: США и Китай возобновляют сотрудничество в сфере борьбы с наркотрафиком

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США и КНР возобновляют сотрудничество в сфере борьбы с наркотрафиком, заявил президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Лидеры двух стран провели переговоры на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы в США
Вчера, 04:48
"Я рад объявить, что после паузы, которая продолжалась много лет, мы возобновляем взаимодействие между США и КНР в сфере борьбы с наркотиками", - сказал Байден.
США переживают глубокий кризис синтетических наркотиков - передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей. Вашингтон неоднократно указывал, что основным поставщиком синтетических наркотиков в США является Китай.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Байден назвал встречу с Си Цзиньпином продуктивной
Вчера, 04:43
 
В миреКитайСШАСан-ФранцискоДжо БайденСи ЦзиньпинСаммит АТЭС
 
 
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