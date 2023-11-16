https://ria.ru/20231116/sotrudnichestvo-1909730278.html

Байден заявил о сотрудничестве с Китаем в борьбе с наркотрафиком

Байден заявил о сотрудничестве с Китаем в борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 16.11.2023

Байден заявил о сотрудничестве с Китаем в борьбе с наркотрафиком

США и КНР возобновляют сотрудничество в сфере борьбы с наркотрафиком, заявил президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:55

2023-11-16T04:55

2023-11-16T11:34

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США и КНР возобновляют сотрудничество в сфере борьбы с наркотрафиком, заявил президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран провели переговоры на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. "Я рад объявить, что после паузы, которая продолжалась много лет, мы возобновляем взаимодействие между США и КНР в сфере борьбы с наркотиками", - сказал Байден. США переживают глубокий кризис синтетических наркотиков - передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей. Вашингтон неоднократно указывал, что основным поставщиком синтетических наркотиков в США является Китай.

https://ria.ru/20231116/vmeshatelstvo-1909730005.html

https://ria.ru/20231116/bayden-1909729509.html

китай

сша

сан-франциско

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в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, саммит атэс