https://ria.ru/20231116/separatizm-1909885758.html

В ПМР рассказали об угрозах дорожникам со стороны молдавской полиции

В ПМР рассказали об угрозах дорожникам со стороны молдавской полиции - РИА Новости, 16.11.2023

В ПМР рассказали об угрозах дорожникам со стороны молдавской полиции

Молдавская полиция пригрозила дорожным рабочим в Бендерах, устанавливающим отбойник по улицам Мацнева и Ленинградская, возбуждением уголовного дела в рамках... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:08

2023-11-16T17:08

2023-11-16T17:08

молдавия

в мире

бендеры

олег беляков

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Молдавская полиция пригрозила дорожным рабочим в Бендерах, устанавливающим отбойник по улицам Мацнева и Ленинградская, возбуждением уголовного дела в рамках закона о сепаратизме, заявил журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков. Стык двух указанных улиц в Бендерах находится на границе территорий, подконтрольных Тирасполю и Кишиневу. "Вызывает некоторое чувство недоумения и настороженности, что те программы, которые запланированы молдавской стороной, начинают приобретать реальные формы. Из-за каких-то обычных ремонтных работ на дороге наши рабочие могут быть привлечены к ответственности по закону о сепаратизме", – сказал Беляков. Он уточнил, что на заседании ОКК распространил заявление приднестровской делегации с просьбой дать оценку складывающейся ситуации. "Обращаем внимание всех участников работы ОКК, что данная практика молдавских коллег уже не раз демонстрировала свою порочность и лишь приводила к обострению ситуации в зоне безопасности, нивелировать которую для сторон стоило значительных усилий", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье.

https://ria.ru/20231116/moldaviya-1909848030.html

https://ria.ru/20231026/ucheniya-1905469918.html

молдавия

бендеры

приднестровская молдавская республика

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молдавия, в мире, бендеры, олег беляков, приднестровская молдавская республика