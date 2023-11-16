https://ria.ru/20231116/seminariya-1909919681.html

Юбилей Казанской духовной семинарии отметят богословской конференцией

Юбилей Казанской духовной семинарии отметят богословской конференцией - РИА Новости, 16.11.2023

Юбилей Казанской духовной семинарии отметят богословской конференцией

Богословская конференция и V Форум православной общественности Татарстана пройдут в Казани в честь 300-летия со дня основания Казанской православной духовной... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:40

2023-11-16T18:40

2023-11-16T18:40

республика татарстан

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республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Богословская конференция и V Форум православной общественности Татарстана пройдут в Казани в честь 300-летия со дня основания Казанской православной духовной семинарии, сообщил ректор семинарии Владимир Самойленко. "Этот год для Казанской православной духовной семинарии особый. В этом году наша духовная школа отмечает свой 300-летний юбилей… 20 ноября пройдет Богословская конференция и 21 ноября будет проходить V Форум православной общественности Татарстана", - сказал Самойленко на пресс-конференции. Он напомнил, что в республике уже проведено несколько мероприятий в рамках подготовки и празднования 300-летия Казанской православной духовной семинарии. Богословская конференция и форум православной общественности станут кульминационными событиями юбилейного года. Ожидается, что в мероприятиях примут участие представители духовенства из 25 регионов России, а также из Сирии, США, Китая, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Коста-Рики. На конференции и форуме будут организованы секции, посвященные значению православной духовной семинарии как преемницы Казанской духовной академии, интеграции и взаимодействию в оцерковлении общества, исламоведению и межрелигиозному диалогу, изучению и сохранению церковного искусства. Новая и важная секция - вера, патриотизм и молодежь. Предусмотрено проведение ряда круглых столов.

https://ria.ru/20231115/produktsiya-1909647771.html

казань

россия

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казань, россия, республика татарстан (татарстан)