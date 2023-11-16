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Юбилей Казанской духовной семинарии отметят богословской конференцией
Юбилей Казанской духовной семинарии отметят богословской конференцией - РИА Новости, 16.11.2023
Юбилей Казанской духовной семинарии отметят богословской конференцией
Богословская конференция и V Форум православной общественности Татарстана пройдут в Казани в честь 300-летия со дня основания Казанской православной духовной... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:40
2023-11-16T18:40
2023-11-16T18:40
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Богословская конференция и V Форум православной общественности Татарстана пройдут в Казани в честь 300-летия со дня основания Казанской православной духовной семинарии, сообщил ректор семинарии Владимир Самойленко. "Этот год для Казанской православной духовной семинарии особый. В этом году наша духовная школа отмечает свой 300-летний юбилей… 20 ноября пройдет Богословская конференция и 21 ноября будет проходить V Форум православной общественности Татарстана", - сказал Самойленко на пресс-конференции. Он напомнил, что в республике уже проведено несколько мероприятий в рамках подготовки и празднования 300-летия Казанской православной духовной семинарии. Богословская конференция и форум православной общественности станут кульминационными событиями юбилейного года. Ожидается, что в мероприятиях примут участие представители духовенства из 25 регионов России, а также из Сирии, США, Китая, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Коста-Рики. На конференции и форуме будут организованы секции, посвященные значению православной духовной семинарии как преемницы Казанской духовной академии, интеграции и взаимодействию в оцерковлении общества, исламоведению и межрелигиозному диалогу, изучению и сохранению церковного искусства. Новая и важная секция - вера, патриотизм и молодежь. Предусмотрено проведение ряда круглых столов.
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казань, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Юбилей Казанской духовной семинарии отметят богословской конференцией
Юбилей Казанской духовной семинарии отметят богословской конференцией и форумом
КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Богословская конференция и V Форум православной общественности Татарстана пройдут в Казани в честь 300-летия со дня основания Казанской православной духовной семинарии, сообщил ректор семинарии Владимир Самойленко.
"Этот год для Казанской православной духовной семинарии особый. В этом году наша духовная школа отмечает свой 300-летний юбилей… 20 ноября пройдет Богословская конференция и 21 ноября будет проходить V Форум православной общественности Татарстана", - сказал Самойленко на пресс-конференции.
Он напомнил, что в республике уже проведено несколько мероприятий в рамках подготовки и празднования 300-летия Казанской православной духовной семинарии. Богословская конференция и форум православной общественности станут кульминационными событиями юбилейного года.
Ожидается, что в мероприятиях примут участие представители духовенства из 25 регионов России
, а также из Сирии
, США
, Китая
, Казахстана
, Белоруссии
, Сербии
, Коста-Рики
.
На конференции и форуме будут организованы секции, посвященные значению православной духовной семинарии как преемницы Казанской духовной академии, интеграции и взаимодействию в оцерковлении общества, исламоведению и межрелигиозному диалогу, изучению и сохранению церковного искусства. Новая и важная секция - вера, патриотизм и молодежь. Предусмотрено проведение ряда круглых столов.
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