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Си Цзиньпин рассказал, что вредит интересам Китая - РИА Новости, 16.11.2023
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03:51 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909726439.html
Си Цзиньпин рассказал, что вредит интересам Китая
Си Цзиньпин рассказал, что вредит интересам Китая - РИА Новости, 16.11.2023
Си Цзиньпин рассказал, что вредит интересам Китая
США постоянно вводят меры экспортного контроля и односторонние санкции против Китая, это серьезно вредит интересам КНР, заявил в среду председатель КНР Си... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:51
2023-11-16T03:51
китай
сша
сан-франциско
си цзиньпин
джо байден
в мире
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. США постоянно вводят меры экспортного контроля и односторонние санкции против Китая, это серьезно вредит интересам КНР, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. "Непрерывно принимаемые США меры против Китая в плане экспортного контроля, проверок инвестиций и односторонних санкций наносят серьезный ущерб законным интересам Китая", - заяви Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что оказание давления на китайскую научно-техническую сферу означает сдерживание высококачественного развития КНР и лишение китайского народа права на развитие.
https://ria.ru/20231116/kitay-1909726087.html
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китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, в мире
Китай, США, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Джо Байден, В мире
Си Цзиньпин рассказал, что вредит интересам Китая

Си Цзиньпин: постоянные односторонние санкции США вредят интересам Китая

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. США постоянно вводят меры экспортного контроля и односторонние санкции против Китая, это серьезно вредит интересам КНР, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
"Непрерывно принимаемые США меры против Китая в плане экспортного контроля, проверок инвестиций и односторонних санкций наносят серьезный ущерб законным интересам Китая", - заяви Си Цзиньпин.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США
Вчера, 03:49
Он подчеркнул, что оказание давления на китайскую научно-техническую сферу означает сдерживание высококачественного развития КНР и лишение китайского народа права на развитие.
 
КитайСШАСан-ФранцискоСи ЦзиньпинДжо БайденВ мире
 
 
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