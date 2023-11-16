https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909726439.html

Си Цзиньпин рассказал, что вредит интересам Китая

Си Цзиньпин рассказал, что вредит интересам Китая - РИА Новости, 16.11.2023

Си Цзиньпин рассказал, что вредит интересам Китая

США постоянно вводят меры экспортного контроля и односторонние санкции против Китая, это серьезно вредит интересам КНР, заявил в среду председатель КНР Си... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T03:51

2023-11-16T03:51

2023-11-16T03:51

китай

сша

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. США постоянно вводят меры экспортного контроля и односторонние санкции против Китая, это серьезно вредит интересам КНР, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. "Непрерывно принимаемые США меры против Китая в плане экспортного контроля, проверок инвестиций и односторонних санкций наносят серьезный ущерб законным интересам Китая", - заяви Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что оказание давления на китайскую научно-техническую сферу означает сдерживание высококачественного развития КНР и лишение китайского народа права на развитие.

https://ria.ru/20231116/kitay-1909726087.html

китай

сша

сан-франциско

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китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, в мире