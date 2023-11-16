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Источник сообщил об обысках в министерстве финансов Самарской области - РИА Новости, 16.11.2023
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17:58 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/samara-1909901921.html
Источник сообщил об обысках в министерстве финансов Самарской области
Источник сообщил об обысках в министерстве финансов Самарской области - РИА Новости, 16.11.2023
Источник сообщил об обысках в министерстве финансов Самарской области
Обыски проходят в министерстве финансов Самарской области, оперативные действия связаны с расследованием уголовных дел о превышении должностных полномочий врио... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:58
2023-11-16T17:58
происшествия
самарская область
самара
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Обыски проходят в министерстве финансов Самарской области, оперативные действия связаны с расследованием уголовных дел о превышении должностных полномочий врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева и бывшего главы правительства региона Виктора Кудряшова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Обыски проходят в Минфине Самарской области, они связаны с уголовными делами о превышении полномочий, возбужденными ранее", - сказал собеседник агентства. Во вторник, 14 ноября, были задержаны врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев и бывший вице-губернатор - глава правительства региона Виктор Кудряшов. Обоих подозревают в превышении должностных полномочий, Асееву вменяются махинации с проектированием станции метро "Самарская", Кудряшову - со строящейся станцией метро "Театральная". При этом врио министра строительства Самарской области не отрицал вину по уголовному делу. Бывший глава регионального правительства считает, что дело в отношении него сфабриковано. В четверг Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу обоих подозреваемых.
https://ria.ru/20231115/delo-1909629218.html
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происшествия, самарская область, самара
Происшествия, Самарская область, Самара
Источник сообщил об обысках в министерстве финансов Самарской области

Обыски проводятся в самарском Минфине по делу экс-главы правительства Кудряшова

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Обыски проходят в министерстве финансов Самарской области, оперативные действия связаны с расследованием уголовных дел о превышении должностных полномочий врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева и бывшего главы правительства региона Виктора Кудряшова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Обыски проходят в Минфине Самарской области, они связаны с уголовными делами о превышении полномочий, возбужденными ранее", - сказал собеседник агентства.
Во вторник, 14 ноября, были задержаны врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев и бывший вице-губернатор - глава правительства региона Виктор Кудряшов. Обоих подозревают в превышении должностных полномочий, Асееву вменяются махинации с проектированием станции метро "Самарская", Кудряшову - со строящейся станцией метро "Театральная". При этом врио министра строительства Самарской области не отрицал вину по уголовному делу. Бывший глава регионального правительства считает, что дело в отношении него сфабриковано. В четверг Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу обоих подозреваемых.
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