https://ria.ru/20231116/rossiyane-1909850263.html

Минздрав рассказал о состоянии россиян, прибывших в Египет из сектора Газа

Минздрав рассказал о состоянии россиян, прибывших в Египет из сектора Газа - РИА Новости, 16.11.2023

Минздрав рассказал о состоянии россиян, прибывших в Египет из сектора Газа

Специалисты ФЦМК осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, их состояние удовлетворительное, допущены к полету в Москву, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:12

2023-11-16T15:12

2023-11-16T15:15

египет

москва

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Специалисты ФЦМК осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, их состояние удовлетворительное, допущены к полету в Москву, сообщает пресс-служба Минздрава РФ."Сегодня специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, среди которых 49 детей и 1 беременная женщина", - говорится в сообщении.Отмечается, что состояние всех оценивается как удовлетворительное, они допущены к полету в Москву вместе с 40 россиянами, осмотренными вчера.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

египет

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, москва, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире