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Минздрав рассказал о состоянии россиян, прибывших в Египет из сектора Газа - РИА Новости, 16.11.2023
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15:12 16.11.2023 (обновлено: 15:15 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/rossiyane-1909850263.html
Минздрав рассказал о состоянии россиян, прибывших в Египет из сектора Газа
Минздрав рассказал о состоянии россиян, прибывших в Египет из сектора Газа - РИА Новости, 16.11.2023
Минздрав рассказал о состоянии россиян, прибывших в Египет из сектора Газа
Специалисты ФЦМК осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, их состояние удовлетворительное, допущены к полету в Москву, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:12
2023-11-16T15:15
египет
москва
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Специалисты ФЦМК осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, их состояние удовлетворительное, допущены к полету в Москву, сообщает пресс-служба Минздрава РФ."Сегодня специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, среди которых 49 детей и 1 беременная женщина", - говорится в сообщении.Отмечается, что состояние всех оценивается как удовлетворительное, они допущены к полету в Москву вместе с 40 россиянами, осмотренными вчера.
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египет, москва, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Египет, Москва, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Минздрав рассказал о состоянии россиян, прибывших в Египет из сектора Газа

Минздрав назвал состояние 80 россиян из сектора Газа удовлетворительным

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Специалисты ФЦМК осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, их состояние удовлетворительное, допущены к полету в Москву, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
"Сегодня специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, среди которых 49 детей и 1 беременная женщина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние всех оценивается как удовлетворительное, они допущены к полету в Москву вместе с 40 россиянами, осмотренными вчера.
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ЕгипетМоскваРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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