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Саудовская Аравия поддержала резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа
Саудовская Аравия поддержала резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа - РИА Новости, 16.11.2023
Саудовская Аравия поддержала резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа
Саудовская Аравия считает принятую по инициативе Мальты резолюцию СБ ООН шагом в правильном направлении, чтобы прекратить военные действия в секторе Газа и... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:32
2023-11-16T15:32
2023-11-16T15:32
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ДОХА, 16 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия считает принятую по инициативе Мальты резолюцию СБ ООН шагом в правильном направлении, чтобы прекратить военные действия в секторе Газа и привлечь израильскую армию к ответственности за нарушения гуманитарного права, сообщил МИД королевства в социальной сети Х. Совет безопасности ООН ранее принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа. За резолюцию проголосовали 12 стран. Три воздержались - среди них Россия, поправку которой о призыве к немедленному перемирию в проект не включили, а также США и Великобритания. Согласно резолюции, Совбез ООН "требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей". "Королевство Саудовская Аравия считает резолюцию первым шагом в правильном направлении, чтобы международное сообщество взяло на себя ответственность и прекратило военные действия, а также привлекло к ответу оккупационные войска за вопиющие нарушения всех правовых и гуманитарных стандартов", - говорится в сообщении МИД. Кроме того, МИД отметил, что "королевство Саудовская Аравия приветствует принятие резолюции Совета Безопасности ООН, которая связывает стороны в конфликте их обязательствами по международному праву и призывает к повторному заключению гуманитарного перемирия на несколько дней для оказания помощи гражданскому населению и спасения детей, которые больше всего страдают от продолжающейся агрессии в секторе Газа".
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, саудовская аравия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Саудовская Аравия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовская Аравия поддержала резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа
Саудовская Аравия назвала резолюцию СБ ООН по сектору Газа правильным шагом
ДОХА, 16 ноя - РИА Новости.
Саудовская Аравия считает принятую по инициативе Мальты резолюцию СБ ООН шагом в правильном направлении, чтобы прекратить военные действия в секторе Газа и привлечь израильскую армию к ответственности за нарушения гуманитарного права, сообщил МИД королевства в социальной сети Х
.
Совет безопасности ООН ранее принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа. За резолюцию проголосовали 12 стран. Три воздержались - среди них Россия, поправку которой о призыве к немедленному перемирию в проект не включили, а также США и Великобритания. Согласно резолюции, Совбез ООН "требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей".
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"Королевство Саудовская Аравия считает резолюцию первым шагом в правильном направлении, чтобы международное сообщество взяло на себя ответственность и прекратило военные действия, а также привлекло к ответу оккупационные войска за вопиющие нарушения всех правовых и гуманитарных стандартов", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, МИД отметил, что "королевство Саудовская Аравия приветствует принятие резолюции Совета Безопасности ООН, которая связывает стороны в конфликте их обязательствами по международному праву и призывает к повторному заключению гуманитарного перемирия на несколько дней для оказания помощи гражданскому населению и спасения детей, которые больше всего страдают от продолжающейся агрессии в секторе Газа".
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