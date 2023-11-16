https://ria.ru/20231116/rezolyutsiya-1909715348.html

Небензя рассказал об опасениях насчет исполнения резолюции Мальты по Газе

Небензя рассказал об опасениях насчет исполнения резолюции Мальты по Газе - РИА Новости, 16.11.2023

Небензя рассказал об опасениях насчет исполнения резолюции Мальты по Газе

У России есть серьезные опасения, что положения принятой в Совете безопасности ООН резолюции Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа не будут... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T00:53

2023-11-16T00:53

2023-11-16T00:53

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ООН, 16 ноя – РИА Новости. У России есть серьезные опасения, что положения принятой в Совете безопасности ООН резолюции Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа не будут исполняться на земле, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "У нас есть самые серьезные опасения, что положения резолюции не будут реализованы на земле. Кто будет давать согласие на гуманитарные паузы? Кто их будет мониторить и верифицировать? Каковы будут последствия их несоблюдения? Поэтому принятый документ не будет способствовать выходу из гуманитарного кризиса, в котором находится сектор Газа и его население", - сказал Небензя. "Рассчитываем, что генеральный секретарь на ближайшем заседании СБ ООН по ближневосточному урегулированию отчитается о выполнении данной резолюции и как можно скорее представит совету варианты создания механизмов международного мониторинга за этим процессом", - добавил он. По его словам, Совбезу необходимо определиться с дальнейшими действиями: каких наблюдателей направить в зону конфликта, какой ооновский контингент будет готов привлекаться. "Мы будем за этим внимательно следить и не позволим замотать этот вопрос", - заключил Небензя.

https://ria.ru/20231116/gaza-1909714399.html

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в мире, мальта, россия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа