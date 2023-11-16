https://ria.ru/20231116/putin-1909800894.html
Встреча Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Встреча Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.11.2023
Встреча Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:10
2023-11-16T15:10
2023-11-16T15:10
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
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LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совбеза РФ_16 ноября
LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совбеза РФ_16 ноября
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PT1M12S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности.
2023-11-16T15:10
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PT1M12S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности.