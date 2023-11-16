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При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека - РИА Новости, 16.11.2023
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21:38 16.11.2023 (обновлено: 23:59 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909962105.html
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека - РИА Новости, 16.11.2023
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека
Два человека погибли в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T21:38
2023-11-16T23:59
происшествия
москва
россия
юлия иванова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Москве сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в многоэтажке. Огнеборцы спасли семерых жильцов. К сожалению, погибли две женщины. На месте работали 28 специалистов и восемь единиц техники", — говорится в заявлении.Как уточнили в столичной прокуратуре, возгорание произошло на девятом этаже жилого дома на улице Стрелецкой. "Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки &lt;...&gt; на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре", — отметили в ведомстве.В свою очередь, старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова подтвердила информацию о гибели двух человек. По ее данным, в квартире, где произошло возгорание, нашли тело женщины, а на лестничной клетке — мужчины. Он, предварительно, отравился угарным газом.Следователи начали осмотр места происшествия.
https://ria.ru/20231116/spasenie-1909877554.html
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека

При пожаре в квартире на северо-востоке Москвы погибли два человека

© МЧС РФПожар на северо-востоке Москвы, 16 ноября 2023 года
Пожар на северо-востоке Москвы, 16 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© МЧС РФ
Пожар на северо-востоке Москвы, 16 ноября 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Москве сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в многоэтажке. Огнеборцы спасли семерых жильцов. К сожалению, погибли две женщины. На месте работали 28 специалистов и восемь единиц техники", — говорится в заявлении.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Как уточнили в столичной прокуратуре, возгорание произошло на девятом этаже жилого дома на улице Стрелецкой.
"Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки <...> на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре", — отметили в ведомстве.
В свою очередь, старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова подтвердила информацию о гибели двух человек. По ее данным, в квартире, где произошло возгорание, нашли тело женщины, а на лестничной клетке — мужчины. Он, предварительно, отравился угарным газом.
Следователи начали осмотр места происшествия.
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ПроисшествияМоскваРоссияЮлия ИвановаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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