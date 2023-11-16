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В Екатеринбурге подросток попытался сжечь приятеля - РИА Новости, 16.11.2023
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18:27 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/podzhog-1909913750.html
В Екатеринбурге подросток попытался сжечь приятеля
В Екатеринбурге подросток попытался сжечь приятеля - РИА Новости, 16.11.2023
В Екатеринбурге подросток попытался сжечь приятеля
Шестнадцатилетний подросток поджег своего 13-летнего приятеля в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в четверг. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:27
2023-11-16T18:27
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток поджег своего 13-летнего приятеля в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в четверг. По версии следствия, в августе 16-летний подросток в поселке Верх-Исетского района Екатеринбурга "умышленно причинил тяжкие телесные повреждения" своему 13-летнему знакомому. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. "В результате действий подозреваемого пострадавшему были причинены обширные термические ожоги. Потерпевшему продолжительное время оказывалась необходимая медицинская помощь в лечебном учреждении", – говорится в сообщении. Расследование уголовного дела находится на контроле региональной прокуратуры. "Согласно публикации в СМИ, мама пострадавшего ребенка заявила о том, что виновные не понесли ответственности за травмирование ее сына", – отметили также в надзорном ведомстве.
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге подросток попытался сжечь приятеля

В Екатеринбурге 16-летний подросток намеренно поджег своего 13-летнего приятеля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток поджег своего 13-летнего приятеля в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в четверг.
По версии следствия, в августе 16-летний подросток в поселке Верх-Исетского района Екатеринбурга "умышленно причинил тяжкие телесные повреждения" своему 13-летнему знакомому. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
"В результате действий подозреваемого пострадавшему были причинены обширные термические ожоги. Потерпевшему продолжительное время оказывалась необходимая медицинская помощь в лечебном учреждении", – говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на контроле региональной прокуратуры. "Согласно публикации в СМИ, мама пострадавшего ребенка заявила о том, что виновные не понесли ответственности за травмирование ее сына", – отметили также в надзорном ведомстве.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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