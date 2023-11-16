https://ria.ru/20231116/podzhog-1909913750.html

В Екатеринбурге подросток попытался сжечь приятеля

В Екатеринбурге подросток попытался сжечь приятеля - РИА Новости, 16.11.2023

В Екатеринбурге подросток попытался сжечь приятеля

Шестнадцатилетний подросток поджег своего 13-летнего приятеля в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в четверг. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:27

2023-11-16T18:27

2023-11-16T18:27

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток поджег своего 13-летнего приятеля в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в четверг. По версии следствия, в августе 16-летний подросток в поселке Верх-Исетского района Екатеринбурга "умышленно причинил тяжкие телесные повреждения" своему 13-летнему знакомому. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. "В результате действий подозреваемого пострадавшему были причинены обширные термические ожоги. Потерпевшему продолжительное время оказывалась необходимая медицинская помощь в лечебном учреждении", – говорится в сообщении. Расследование уголовного дела находится на контроле региональной прокуратуры. "Согласно публикации в СМИ, мама пострадавшего ребенка заявила о том, что виновные не понесли ответственности за травмирование ее сына", – отметили также в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907876930.html

екатеринбург

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)