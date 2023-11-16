Рейтинг@Mail.ru
В Австрии из тюрьмы сбежали трое заключенных, среди которых россиянин - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 16.11.2023 (обновлено: 18:07 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/pobeg-1909903838.html
В Австрии из тюрьмы сбежали трое заключенных, среди которых россиянин
В Австрии из тюрьмы сбежали трое заключенных, среди которых россиянин - РИА Новости, 16.11.2023
В Австрии из тюрьмы сбежали трое заключенных, среди которых россиянин
Трое заключенных, один из которых россиянин, в течение одной недели совершили побег из тюрьмы, расположенной в федеральной земле Нижняя Австрия, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:06
2023-11-16T18:07
в мире
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150873/00/1508730098_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_bf9c128c6dd54cf4cc931b562b23c155.jpg
ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Трое заключенных, один из которых россиянин, в течение одной недели совершили побег из тюрьмы, расположенной в федеральной земле Нижняя Австрия, сообщает австрийская газета die Presse со ссылкой на председателя профсоюза тюремных охранников Альбина Зимму, который объяснил причины произошедшего нехваткой кадров. Уточняется, что все три случая побега произошли во время визитов заключенных к врачам в течение одной недели. "Подобные инциденты вызывают сожаление, но полностью исключать их нельзя. Это связано не столько с вопиющей неукомплектованностью штата тюремной охраны, сколько с нехваткой врачей в тюрьмах", - приводит издание комментарии Зиммы. Уточняется, что во вторник вечером 35-летний заключенный из тюрьмы Штайн совершил побег во время посещения врача. "Часовые поиски российского гражданина в районе Кремса не увенчались успехом. Заключенный отбывал в Штайне наказание за преступления, в том числе за грабеж при отягчающих обстоятельствах", - отмечает издание. Также еще один заключенный тюрьмы Шварцау в округе Нойнкирхен не вернулся из больницы Винер-Нойштадта на прошлой неделе. Кроме того, во время визита в больницу в Винер-Нойштадте совершил побег 16-летний афганец из центра временного содержания несовершеннолетних в Герасдорфе. Поиски заключенного также не увенчались успехом.
https://ria.ru/20231114/rossiya-1909439348.html
https://ria.ru/20231031/prigovor-1906478199.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150873/00/1508730098_72:0:856:588_1920x0_80_0_0_c809c7e00b3606e12b3af88c32115a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия
В мире, Австрия
В Австрии из тюрьмы сбежали трое заключенных, среди которых россиянин

die Presse: в Австрии из тюрьмы сбежали три заключенных, среди которых россиянин

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль австрийской полиции
Автомобиль австрийской полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль австрийской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Трое заключенных, один из которых россиянин, в течение одной недели совершили побег из тюрьмы, расположенной в федеральной земле Нижняя Австрия, сообщает австрийская газета die Presse со ссылкой на председателя профсоюза тюремных охранников Альбина Зимму, который объяснил причины произошедшего нехваткой кадров.
Уточняется, что все три случая побега произошли во время визитов заключенных к врачам в течение одной недели. "Подобные инциденты вызывают сожаление, но полностью исключать их нельзя. Это связано не столько с вопиющей неукомплектованностью штата тюремной охраны, сколько с нехваткой врачей в тюрьмах", - приводит издание комментарии Зиммы.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Россиянина арестовали за конфиденциальное сотрудничество с другой страной
14 ноября, 18:22
Уточняется, что во вторник вечером 35-летний заключенный из тюрьмы Штайн совершил побег во время посещения врача. "Часовые поиски российского гражданина в районе Кремса не увенчались успехом. Заключенный отбывал в Штайне наказание за преступления, в том числе за грабеж при отягчающих обстоятельствах", - отмечает издание.
Также еще один заключенный тюрьмы Шварцау в округе Нойнкирхен не вернулся из больницы Винер-Нойштадта на прошлой неделе. Кроме того, во время визита в больницу в Винер-Нойштадте совершил побег 16-летний афганец из центра временного содержания несовершеннолетних в Герасдорфе. Поиски заключенного также не увенчались успехом.
Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Суд Роттердама вынес приговор россиянину за нарушение санкций ЕС
31 октября, 17:05
 
В миреАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала