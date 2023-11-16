https://ria.ru/20231116/pobeg-1909903838.html

В Австрии из тюрьмы сбежали трое заключенных, среди которых россиянин

В Австрии из тюрьмы сбежали трое заключенных, среди которых россиянин - РИА Новости, 16.11.2023

В Австрии из тюрьмы сбежали трое заключенных, среди которых россиянин

Трое заключенных, один из которых россиянин, в течение одной недели совершили побег из тюрьмы, расположенной в федеральной земле Нижняя Австрия, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:06

2023-11-16T18:06

2023-11-16T18:07

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австрия

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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Трое заключенных, один из которых россиянин, в течение одной недели совершили побег из тюрьмы, расположенной в федеральной земле Нижняя Австрия, сообщает австрийская газета die Presse со ссылкой на председателя профсоюза тюремных охранников Альбина Зимму, который объяснил причины произошедшего нехваткой кадров. Уточняется, что все три случая побега произошли во время визитов заключенных к врачам в течение одной недели. "Подобные инциденты вызывают сожаление, но полностью исключать их нельзя. Это связано не столько с вопиющей неукомплектованностью штата тюремной охраны, сколько с нехваткой врачей в тюрьмах", - приводит издание комментарии Зиммы. Уточняется, что во вторник вечером 35-летний заключенный из тюрьмы Штайн совершил побег во время посещения врача. "Часовые поиски российского гражданина в районе Кремса не увенчались успехом. Заключенный отбывал в Штайне наказание за преступления, в том числе за грабеж при отягчающих обстоятельствах", - отмечает издание. Также еще один заключенный тюрьмы Шварцау в округе Нойнкирхен не вернулся из больницы Винер-Нойштадта на прошлой неделе. Кроме того, во время визита в больницу в Винер-Нойштадте совершил побег 16-летний афганец из центра временного содержания несовершеннолетних в Герасдорфе. Поиски заключенного также не увенчались успехом.

https://ria.ru/20231114/rossiya-1909439348.html

https://ria.ru/20231031/prigovor-1906478199.html

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