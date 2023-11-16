https://ria.ru/20231116/pentagon-1909734264.html

Пентагон вновь провалил ревизию, пишут СМИ

Пентагон вновь провалил ревизию, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023

Пентагон вновь провалил ревизию, пишут СМИ

Минобороны США шестой год подряд проваливает ревизию, сообщает издание Defense News. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:15

2023-11-16T06:15

2023-11-16T06:15

в мире

министерство обороны сша

сша

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минобороны США шестой год подряд проваливает ревизию, сообщает издание Defense News. "Шестой год подряд Пентагон проваливает ежегодный аудит", - говорится в сообщении издания. По информации Defense News, из 29 более мелких аудитов только семь ревизий были проведены успешно, как и в прошлом году. По большинству этих проверок заключение не было вынесено, это означает, что аудиторы из-за недостатка достоверных данных не смогли оценить финансовую отчетность.

https://ria.ru/20231114/smi-1909427922.html

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в мире, министерство обороны сша, сша