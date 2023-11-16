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Пентагон вновь провалил ревизию, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
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06:15 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/pentagon-1909734264.html
Пентагон вновь провалил ревизию, пишут СМИ
Пентагон вновь провалил ревизию, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
Пентагон вновь провалил ревизию, пишут СМИ
Минобороны США шестой год подряд проваливает ревизию, сообщает издание Defense News. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:15
2023-11-16T06:15
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минобороны США шестой год подряд проваливает ревизию, сообщает издание Defense News. "Шестой год подряд Пентагон проваливает ежегодный аудит", - говорится в сообщении издания. По информации Defense News, из 29 более мелких аудитов только семь ревизий были проведены успешно, как и в прошлом году. По большинству этих проверок заключение не было вынесено, это означает, что аудиторы из-за недостатка достоверных данных не смогли оценить финансовую отчетность.
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в мире, министерство обороны сша, сша
В мире, Министерство обороны США, США
Пентагон вновь провалил ревизию, пишут СМИ

Defense News: Пентагон шестой год подряд проваливает ревизию

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минобороны США шестой год подряд проваливает ревизию, сообщает издание Defense News.
"Шестой год подряд Пентагон проваливает ежегодный аудит", - говорится в сообщении издания.
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14 ноября, 17:52
По информации Defense News, из 29 более мелких аудитов только семь ревизий были проведены успешно, как и в прошлом году. По большинству этих проверок заключение не было вынесено, это означает, что аудиторы из-за недостатка достоверных данных не смогли оценить финансовую отчетность.
 
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