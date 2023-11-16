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Медведев выступил за открытие в Донецке аллеи памяти погибших волонтеров

Медведев выступил за открытие в Донецке аллеи памяти погибших волонтеров - РИА Новости, 16.11.2023

Медведев выступил за открытие в Донецке аллеи памяти погибших волонтеров

Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею открыть в Донецке аллею и мемориал погибшим волонтерам: по его мнению, сделать это... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:54

2023-11-16T15:54

2023-11-16T15:54

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею открыть в Донецке аллею и мемориал погибшим волонтерам: по его мнению, сделать это можно прямо сейчас. Соответствующее предложение прозвучало в ходе торжественного мероприятия к 18-летию "Молодой Гвардии". "На самом деле наши товарищи, которые по зову сердца занимались помощью и поддержкой наших людей, по сути отстаивали интересы нашей родины, они герои. Вне зависимости от того, биография их завершилась государственными наградами или они что-то сделали полезного, но наград не получили, поэтому и в память о погибших, и чествуя живых, я думаю, что это было бы правильно", - сказал Медведев. "Давайте мы договоримся о том, чтобы такая аллея появилась. И чтобы это осталось навсегда. Здесь нечего стесняться, можно это сделать прямо сейчас", - добавил он.

https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891379556.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, донецк, дмитрий медведев, единая россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр