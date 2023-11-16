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Медведев выступил за открытие в Донецке аллеи памяти погибших волонтеров
Медведев выступил за открытие в Донецке аллеи памяти погибших волонтеров - РИА Новости, 16.11.2023
Медведев выступил за открытие в Донецке аллеи памяти погибших волонтеров
Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею открыть в Донецке аллею и мемориал погибшим волонтерам: по его мнению, сделать это... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:54
2023-11-16T15:54
2023-11-16T15:54
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею открыть в Донецке аллею и мемориал погибшим волонтерам: по его мнению, сделать это можно прямо сейчас. Соответствующее предложение прозвучало в ходе торжественного мероприятия к 18-летию "Молодой Гвардии". "На самом деле наши товарищи, которые по зову сердца занимались помощью и поддержкой наших людей, по сути отстаивали интересы нашей родины, они герои. Вне зависимости от того, биография их завершилась государственными наградами или они что-то сделали полезного, но наград не получили, поэтому и в память о погибших, и чествуя живых, я думаю, что это было бы правильно", - сказал Медведев. "Давайте мы договоримся о том, чтобы такая аллея появилась. И чтобы это осталось навсегда. Здесь нечего стесняться, можно это сделать прямо сейчас", - добавил он.
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891379556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецк, дмитрий медведев, единая россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
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Медведев выступил за открытие в Донецке аллеи памяти погибших волонтеров
Медведев призвал создать в Донецке аллею памяти погибших волонтеров
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею открыть в Донецке аллею и мемориал погибшим волонтерам: по его мнению, сделать это можно прямо сейчас.
Соответствующее предложение прозвучало в ходе торжественного мероприятия к 18-летию "Молодой Гвардии".
"На самом деле наши товарищи, которые по зову сердца занимались помощью и поддержкой наших людей, по сути отстаивали интересы нашей родины, они герои. Вне зависимости от того, биография их завершилась государственными наградами или они что-то сделали полезного, но наград не получили, поэтому и в память о погибших, и чествуя живых, я думаю, что это было бы правильно", - сказал Медведев.
"Давайте мы договоримся о том, чтобы такая аллея появилась. И чтобы это осталось навсегда. Здесь нечего стесняться, можно это сделать прямо сейчас", - добавил он.
"Он был "вне закона". Чего добиваются родные погибшего в зоне СВО водителя