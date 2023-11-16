Важно помнить погибших в Сан-Франциско русских моряков, заявил Оверчук
Оверчук заявил о важности дани памяти погибшим в Сан-Франциско русским морякам
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на международной конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАэс"
© Sputnik / Владислав Воднев
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на международной конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАэс". Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Находясь в Сан-Франциско, нельзя не отдать дань памяти русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско в 1863 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
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"Есть история и есть русские моряки, которые сюда заходили осенью 1863 года. Находились здесь, в том числе участвовали в тушении пожара в Сан-Франциско. Погибли при тушении пожара. Конечно же, находясь здесь, нельзя не воздать дань памяти этим людям", - заявил Оверчук.
Ранее Оверчук возложил цветы к памятной табличке русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско.
Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, прибыл к памятной табличке в сопровождении посла РФ Анатолия Антонова.
Памятная табличка установлена на набережной Эмбаркадеро в знак благодарности русским военным морякам, погибшим при тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.