https://ria.ru/20231116/overchuk-1909728840.html

Важно помнить погибших в Сан-Франциско русских моряков, заявил Оверчук

Важно помнить погибших в Сан-Франциско русских моряков, заявил Оверчук - РИА Новости, 16.11.2023

Важно помнить погибших в Сан-Франциско русских моряков, заявил Оверчук

Находясь в Сан-Франциско, нельзя не отдать дань памяти русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско в 1863 году, заявил заместитель председателя РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:36

2023-11-16T04:36

2023-11-16T04:36

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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Находясь в Сан-Франциско, нельзя не отдать дань памяти русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско в 1863 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Есть история и есть русские моряки, которые сюда заходили осенью 1863 года. Находились здесь, в том числе участвовали в тушении пожара в Сан-Франциско. Погибли при тушении пожара. Конечно же, находясь здесь, нельзя не воздать дань памяти этим людям", - заявил Оверчук. Ранее Оверчук возложил цветы к памятной табличке русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско. Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, прибыл к памятной табличке в сопровождении посла РФ Анатолия Антонова. Памятная табличка установлена на набережной Эмбаркадеро в знак благодарности русским военным морякам, погибшим при тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231116/tablichka-1909728702.html

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в мире, россия, сан-франциско, алексей оверчук, анатолий антонов, калифорния