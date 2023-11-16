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Важно помнить погибших в Сан-Франциско русских моряков, заявил Оверчук - РИА Новости, 16.11.2023
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04:36 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/overchuk-1909728840.html
Важно помнить погибших в Сан-Франциско русских моряков, заявил Оверчук
Важно помнить погибших в Сан-Франциско русских моряков, заявил Оверчук - РИА Новости, 16.11.2023
Важно помнить погибших в Сан-Франциско русских моряков, заявил Оверчук
Находясь в Сан-Франциско, нельзя не отдать дань памяти русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско в 1863 году, заявил заместитель председателя РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:36
2023-11-16T04:36
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Находясь в Сан-Франциско, нельзя не отдать дань памяти русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско в 1863 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Есть история и есть русские моряки, которые сюда заходили осенью 1863 года. Находились здесь, в том числе участвовали в тушении пожара в Сан-Франциско. Погибли при тушении пожара. Конечно же, находясь здесь, нельзя не воздать дань памяти этим людям", - заявил Оверчук. Ранее Оверчук возложил цветы к памятной табличке русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско. Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, прибыл к памятной табличке в сопровождении посла РФ Анатолия Антонова. Памятная табличка установлена на набережной Эмбаркадеро в знак благодарности русским военным морякам, погибшим при тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, россия, сан-франциско, алексей оверчук, анатолий антонов, калифорния
В мире, Россия, Сан-Франциско, Алексей Оверчук, Анатолий Антонов, Калифорния
Важно помнить погибших в Сан-Франциско русских моряков, заявил Оверчук

Оверчук заявил о важности дани памяти погибшим в Сан-Франциско русским морякам

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на международной конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАэс"
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на международной конференции Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАэс - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на международной конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАэс". Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Находясь в Сан-Франциско, нельзя не отдать дань памяти русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско в 1863 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
«
"Есть история и есть русские моряки, которые сюда заходили осенью 1863 года. Находились здесь, в том числе участвовали в тушении пожара в Сан-Франциско. Погибли при тушении пожара. Конечно же, находясь здесь, нельзя не воздать дань памяти этим людям", - заявил Оверчук.
Ранее Оверчук возложил цветы к памятной табличке русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско.
Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, прибыл к памятной табличке в сопровождении посла РФ Анатолия Антонова.
Памятная табличка установлена на набережной Эмбаркадеро в знак благодарности русским военным морякам, погибшим при тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Город Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско
Вчера, 04:35
 
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