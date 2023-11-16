https://ria.ru/20231116/orlov-1909702980.html

Василий Орлов: туры на космодром "Восточный" уже доступны россиянам

Василий Орлов: туры на космодром "Восточный" уже доступны россиянам - РИА Новости, 16.11.2023

Василий Орлов: туры на космодром "Восточный" уже доступны россиянам

Власти Амурской области рассчитывают на рост интереса со стороны российских туристов к посещению космодрома "Восточный", пакетные туры на космодром уже... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:00

2023-11-16T10:00

2023-11-16T10:00

интервью

василий орлов (губернатор)

китай

туризм

амурская область

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Власти Амурской области рассчитывают на рост интереса со стороны российских туристов к посещению космодрома "Восточный", пакетные туры на космодром уже доступны, в том числе из Москвы, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. В интервью РИА Новости он рассказал, что предпринимает регион для развития туризма и выстраивания взаимовыгодных отношений с соседним Китаем.— Василий Александрович, стенд Амурской области на международной выставке-форуме "Россия" оформлен в космической стилистике. Рассчитывает ли регион на рост интереса туристов к этому направлению и промышленному туризму в целом, и насколько готова инфраструктура к приему гостей, если турпоток начнет расти?— Конечно, рассчитываем. Турпоток растет, там есть над чем работать с точки зрения инфраструктуры. Есть отдельные поручения президента, которые он дал в ходе его последнего визита на космодром в сентябре текущего года. Его поручение разработать единый мастер-план по городам Свободный и Циолковский. Эта работа ведется, будет закончена весной. Считаю ключевым моментом снятие статуса закрытого административно-территориального образования с Циолковского. Для того, чтобы привлечь малый бизнес, который, собственно, будет развивать и гостиничное хозяйство, и общепит, и прочее, необходимо создать соответствующие условия. Пока город закрыт, это сделать очень сложно.Вместе с тем, конечно, очень важно учесть все риски и все проблемы, которые вместе с этим возникают. Это и снижение федерального финансирования — город сегодня получает федеральные дотации, это опасения людей – льготников. Они пользуются определенными льготами как жители ЗАТО, льготы нужно сохранить. Сегодня создана рабочая группа по этой теме. Уверен, что все вопросы будут решены, и, соответственно, поручение президента будет исполнено.Бизнес интересуется созданием там гостиниц, магазинов и прочего. У нас есть принципиальная договоренность с "Роскосмосом" о том, что тему эту развивать нужно. Вместе с тем, там, конечно, есть еще много вопросов, которые нужно решать. Решение президента о создании единой агломерации Циолковского и Свободного позволяет нам в части развития туристической инфраструктуры использовать возможности города Свободного, который в 50 километрах находится по хорошей дороге и федеральной трассе. Например, для размещения туристов в гостиницы.Кроме того, в Циолковском в этом году на космодроме "Восточный" построена взлетно-посадочная полоса и по поручению президента там строится пассажирский терминал. В первую очередь, полоса, эта, конечно, нужна для того, чтобы функционировал сам космодром, чтобы грузы туда доставлять. Ну, а после появления там пассажирского терминала, она будет использоваться для развития турпотока.— А когда могут появиться пакетные туры на космодром "Восточный", к примеру, из Москвы?— Такие туры уже есть. Сейчас они привязаны к срокам "большой программы" на космодром (вертикализация + пуск). Все уточнения можно сделать у региональных туроператоров. Также первично на предмет получения такой услуги вас может проконсультировать и направить наш туристско-информационный центр.Мы по промышленному туризму активно работаем с Агентством стратегических инициатив. Кластер для промтуризма агломерации Свободный-Циолковский хорош тем, что в Циолковском находится космодром "Восточный", а в Свободном расположен газовый кластер. Тоже, на самом деле, очень впечатляюще – дорогостоящий и действительно масштабный объект, который будет интересен как взрослым, так и детям. Поэтому это все должно быть в одном туристическом пакете, на мой взгляд.— Планируется строительство гостиничного комплекса рядом с космодромом в Циолковском. А что там предполагается создать, помимо самих гостиничных номеров?— Для начала надо определить инвестора, который возьмет на себя строительство. Желающие среди инвесторов есть. Но, опять же, здесь нужно учитывать ряд факторов. С одной стороны, интересы заказчика, а заказчиком является турист. Далее в этой цепочке находится туроператор, который должен определить длину тура – потребуется в Циолковском ночевка или нет. Эти моменты надо оценить. После проведения бизнесом оценки, просчета всех возможных эффектов будет принято решение о строительстве тех или иных объектов, гостиниц, их мощности и класса.Основная стратегическая инфраструктура, на мой взгляд, это сам космодром "Восточный" и создаваемый по поручению президента РФ пассажирский терминал. Последний в чистом виде для "Роскосмоса" необходимости не представляет, как и для города Циолковский, поскольку численность населения там всего 8 тысяч человек, а в перспективе, согласно планам, вырастет лишь до 15 тысяч. Гости и жители города Свободный предпочтут преодолеть 150 километров до Благовещенска, чем 50 километров до Циолковского, у них интерес к терминалу появится только после отладки регулярности рейсов. Этот пассажирский терминал в первую очередь создается именно для развития туристического потока в Циолковский. Это первое решение. Второе, как я уже сказал, снятие статуса ЗАТО и максимальное сокращение процедур оформления всех туристов, то есть всех внешних пользователей, кто хочет попасть на территорию космодрома.— Когда может быть снят статус закрытого административно-территориального образования с Циолковского?— Это обсуждается. Возник ряд вопросов, которые требуется урегулировать прежде, чем будет такое решение принято.— Планируется ли расширение или модернизация смотровой площадки для наблюдения за пусками?— Планируется. На самом деле, это не сложно, и решения всем понятны, с "Роскосмосом" по этому вопросу мы тоже работаем.Есть площадки, которые находятся на территории космодрома. Здесь, опять же, в силу закрытости территории из-за статуса ЗАТО возникает вопрос оформления допуска. Например, иностранные граждане должны за 30 дней подавать документы, чтобы попасть на территорию ЗАТО. Соответственно, когда мы говорим о развитии туризма, такие сложности просто парализуют весь процесс. Надо эти ограничения снимать, иначе ни один иностранец туда не поедет — слишком осложнен процесс подачи документов. Более того, мировая практика, насколько я знаю, не имеет подобных прецедентов. Это первое.Смотровые площадки находятся и на удалении от космодрома — на федеральной трассе "Амур" Чита-Хабаровск. Оттуда тоже видны пуски ракет, но не так хорошо, как с космодрома. При этом пуски ракет все-таки событие не частое, происходит несколько раз в год. А на самом космодроме есть что посмотреть помимо пусков ракет. Во время пуска ракеты для туристов существуют определенные ограничения — не пустят осмотреть объекты космодрома, в частности стартовый стол, поскольку там кипит работа, и туда просто лишних людей не надо пускать. А вот в межпусковой период можно посмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты, спутники, как выглядят стартовые столы, как выглядит подземная инфраструктура. Но все эти моменты должны учитывать туроператоры, исходя из предпочтений конкретных туристов.— По данным правительства региона, турпоток в Амурскую область увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, регион вошел в десятку лидеров по России. С чем связаны такие цифры, с возвращением в регион китайских туристов?— С приездом прочих. Российских туристов много поехало. Но, оценивая эти цифры, я бы пока не обольщался, потому что очень сильно туристическую активность ограничивала коронавирусная повестка. С низкой базы, конечно, стартовать легко, так что эти плюс 24% не повод для гордости, нам точно есть над чем работать.Мы видим большой интерес к космодрому, организованы дневные туры на автобусах из Благовещенска. Когда сам бываю на космодроме в межпусковые периоды, вижу, что приезжают гости, в том числе с детьми. Туда возят на микроавтобусах, мест на 15-20, их достаточно много, но это однодневная программа. Из Благовещенская ехать примерно 2,5-3 часа по хорошей дороге, однако требуется инфраструктура, в том числе по ходу движения — остановки, места общепита, продажи сувенирной продукции, то есть там, конечно, потенциал колоссальный.— Как, кстати, идут безвизовые групповые поездки из Китая?— Динамика очень хорошая. Мы рассчитываем, что у нас в следующем году будет сдан Росгранстроем пункт пропуска через мост. Сейчас у нас пока возникают связанные с межсезоньем, с ледоставом проблемы переправы через Амур. Конечно, мы эти проблемы решим. Но рассчитываю, что это будет последний год, когда возникает подобная ситуация. Раньше она была ежегодной, и когда становится лед, и когда уходит, то есть появлялась весной и осенью всегда. И этот год, к сожалению, не исключение.Для того, чтобы эту проблему решить комплексно, есть два принципиальных решения. Первое — это построенный мост, и в следующем году, в первом полугодии, завершится строительство пункта пропуска, который позволит и пассажиров оформлять, и легковые автомобили, что позволит туристам проезжать на личном автомобиле. Второе — у нас там строится канатная дорога, которая в 2025 году заработает и, соответственно, пересечение будет очень комфортное из центра в центр города, что в том числе очень сильно отразится на турпотоке.Россияне начали ездить в Китай по безвизовым группам летом, а китайцы лишь 20 сентября. Месяц-полтора такой практики не позволяют провести полноценный анализ этих взаимных туристических обменов. Но вместе с тем есть поручение президента, утвержден мастер-план развития Благовещенска, в котором очень большое внимание уделяется именно российско-китайским взаимоотношениям, развитию проекта "Золотая миля", созданию гостиничных комплексов, строительству конгрессно-выставочного центра. Документ также включает большое культурное наполнение Музея российско-китайской дружбы и многое-многое другое.— Можно ли уже сделать прогноз, когда турпоток из Китая достигнет допандемийных показателей?— Он достигнет в следующем году и превысит даже. Допандемийный уровень мы спокойно преодолеем в 2024 году — вообще никаких сомнений по этому поводу нет.— Как идет строительство международного терминала и новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Благовещенска?— Взлетно-посадочную полосу мы сдаем в декабре, она практически готова, идет приемочная комиссия. Мы собираемся в январе получить уже первый широкофюзеляжный борт, в том числе "Аэрофлот" заинтересовался. Одно из ключевых достоинств этой полосы в том, что она принимает любые типы самолетов, в том числе широкий фюзеляж. А это отразится и на стоимости билетов, и на комфорте. Пассажирский терминал строится, он возводится по концессии частным инвестором. Несмотря на наступление зимы, инвестор не останавливается — сейчас заливаются фундаменты. Этот объект будет готов в 2025 году.— Соответственно география полетов тоже расширится. Какие планы есть в этом направлении?— Естественно. Дело в том, что мы умышленно, осознанно шли на заключение концессии с частным инвестором, потому что он будет заинтересован в максимальном потоке пассажиров через аэропорт, соответственно, будет сам развивать географию полетов, в том числе привлекая различные авиакомпании, выстраивая различные маршруты. Видим, что это работа уже идет, в частности с "Аэрофлотом". Переговоры на первом этапе проводил концессионер с компанией "АБС" — "Аэропорты большой страны", одним из крупнейших эксплуатантов аэропортов в стране. У них колоссальный опыт, хорошие связи с авиакомпаниями. То есть когда мы привлекали инвестора, задача была не исключительно в том, чтобы найти деньги через этого инвестора, а найти еще и компетенции, чтобы инвестор мог построить, грамотно эксплуатировать и привлекать дополнительный турпоток, привлекая зарекомендовавшие себя компании, выстраивая удобные маршруты.Сегодня главный сдерживающий фактор — это отсутствие летного парка. В другие страны из Хабаровска летают достаточно регулярно, летают из Владивостока в Таиланд, в Китай. Не хватает самолетов, которые были бы не под санкциями, подходили по условиям для перелетов за границу. При этом Благовещенск — небольшой город с населением в 250 тысяч человек. Однако предварительные договоренности с целым рядом компаний есть. Уже организованы рейсы в Узбекистан, есть перспективы по южным направлениям — Китай, Таиланд, Вьетнам. То есть такая работа ведется. Подчеркну, уже бы летали, ведь и спрос на эти перевозки есть, но основная проблема — нехватка самолетов.— На встрече с президентом Владимиром Путиным во время его поездки в Приамурье вы просили помочь с финансированием строительства конгрессно-выставочного центра в Благовещенске. На каком этапе этот вопрос сейчас?— Сейчас прорабатывается техническое задание на проектирование. Буквально на днях встречались с инвесторами из "Росконгресса" — по поручению президента "Росконгресс" выступает как соисполнитель, перед которым стоит задача проводить в Благовещенске российско-китайские мероприятия федерального уровня, и, в частности, поучаствовать в создании концепции этого центра российско-китайских экономических взаимоотношений.В 2023 году российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" впервые стал выездной площадкой Восточного экономического форума. Мы провели переговоры с китайской стороной и договорились, что в 2024 году одновременно с нашим форумом в Приамурье город Хэйхэ станет выездной площадкой международной Харбинской ярмарки. То есть два взаимно интересных России и КНР мероприятия в одни и те же дни проведут на двух берегах Амура. Это придает и мероприятиям китайской стороны соответствующий государственный статус. Рассчитываю в ближайшее время финализировать на бумаге эти договоренности, с губернатором провинции Хэйлунцзян мы это проговаривали. Планомерно идем к выполнению задачи по превращению Благовещенска в центр российско-китайских взаимоотношений.— Агропромышленный комплекс области ведет активную работу по увеличению объемов переработки сои. Какие крупные инвестпроекты прорабатываются в этом направлении?— У нас хорошие результаты по растениеводству. Несмотря на сложный по погодным условиям год, мы шли на новый рекорд, но сентябрь нас подвел, поэтому урожай будет чуть ниже ожидавшегося — выходит в районе 1,5 миллионов тонн сои. Это очень хороший результат, если не брать в расчет прошлогодний рекорд 1,6 миллиона тонн. Но в этом году будет больше зерновых, поэтому в общем вале регион даст превышающий прошлогодний урожай в растениеводстве.У нас ключевая задача сегодня — развивать переработку, потому главный проект, который мы начали в этом году, это проект компании "Содружество", имеющей почти три десятка заводов по всей стране. Они будут строить в Белогорске маслоэкстракционный завод по переработке сельхозкультур мощностью 1 миллион тонн в год. Все разрешающие документы, соглашения подписаны, мы даже уже забили первую сваю. Стоит задача — к концу 2025 года этот завод запустить.Это только одно из направлений. Также у нас очень активно идет работа по молоку, по его переработке. Мы сдали за последние два года четыре крупных фермы, одна мегаферма была сдана в этом году на 1,5 тысячи голов дойного стада, с ростом до 2200 голов. Там же планируется строительство одного завода по переработке молока.Интересное очень направление – создание предприятия по производству картофельного крахмала с китайской компанией "Бэйдахуан" — одним из лидеров агросектора КНР. Заключены соответствующие соглашения.— В октябре в Пекине вы провели переговоры с китайской корпорацией "Сюань Юань", они планируют строить на территории опережающего развития "Амурская" индустриальный парк, который объединит российские и китайские научные производства. В какой стадии реализация проекта?— Идея проекта заключается в том, что с учетом локации Амурской области, развитости взаимоотношений региона с Китаем, перспектив геополитического взаимодействия, конечно, приветствуются китайские инвесторы. Их достаточно много, но лучше, чем китайские операторы планируемого индустриального парка этих инвесторов никто не подберет — они знают, где искать, знают, как проверить конкретного инвестора, понимают, как разъяснить условия работы в России, поэтому идея о создании такого индустриального парка есть.Сейчас корпорация определяет площадку. После этого мы поймем, сколько будет стоить создание инфраструктуры, и какие компании будут резидентами, по крайней мере, на первом этапе. Тогда можно будет говорить о какой-то конкретике, в том числе наметятся виды деятельности и объем средств.— Когда начнут строить солнечный парк в Благовещенском районе Приамурья?— Собираемся приступить в 2024 году. У нас запланировано создание двух солнечных парков. Рассчитываем, что первый из них начнет строиться в следующем году. Все соглашения для этого заключены, инвестор понятен, все подготовительные работы идут в графике.— Какие интересные гуманитарные проекты связывают Амурскую область и КНР?— Мы в этом плане лидеры в стране, могу это сказать с уверенностью. У нас множество совместных проектов и регулярно появляются новые. В этом году у нас впервые был проведен фестиваль военных оркестров и гастрофестиваль на двух берегах реки Амур. В Благовещенске более трех десятков ресторанов представляют меню китайской кухни, поэтому нам есть что показать, обменяться опытом.Традиционные мероприятия — экономический форум "АмурЭкспо", российско-китайская ярмарка культуры и искусства, на льду Амура мы играем в хоккей и проводим авторалли, и многое другое — десятки мероприятий.

https://ria.ru/20231114/promturizm-1909416512.html

https://ria.ru/20231002/kompleks-1899988677.html

https://realty.ria.ru/20230913/vostochnyy-1896040739.html

https://ria.ru/20230825/orlov-1892133819.html

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интервью, василий орлов (губернатор), китай, туризм, амурская область