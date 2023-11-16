https://ria.ru/20231116/oms-1909849708.html

В ГД предложили рассмотреть возможность выдачи полиса ОМС только с номером

В ГД предложили рассмотреть возможность выдачи полиса ОМС только с номером - РИА Новости, 16.11.2023

В ГД предложили рассмотреть возможность выдачи полиса ОМС только с номером

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) предложил рассмотреть возможность выдачи полиса ОМС только с номером, безотносительно... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:11

2023-11-16T15:11

2023-11-16T15:11

госдума рф

никита чаплин

здоровье - общество

единая россия

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) предложил рассмотреть возможность выдачи полиса ОМС только с номером, безотносительно фамилии. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, по которому срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет бюджетов субъектов продлен до 1 января 2025 года. "Например, когда женщина меняет фамилию, ей надо менять и полис ОМС, причем номер остается прежним. Были прецеденты, когда женщины обращались в скорую за помощью, фамилия уже новая, полис ОМС на замене, но сотрудники скорой помощи не могли найти его в базе. Безусловно, людям с острой болью всегда оказывают помощь, вне зависимости наличия полиса. Однако стоит рассмотреть возможность на выдачу полиса ОМС только с номером, безотносительно фамилии. Чтобы люди не тратили время на замену", - сказал РИА Новости депутат. В действующем законе сказано, что до 1 января 2024 года финансовое обеспечение оказания в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий осуществляется за счет средств бюджетов регионов. Принятой инициативой предлагается увеличить этот срок до 1 января 2025 года. "Проект федерального закона… в целях предоставления отсрочки перехода на систему финансирования медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) до конца 2024 года, а также определения источника финансового обеспечения оказания медицинской помощи на территориях новых регионов", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как ранее говорил Чаплин РИА Новости, люди из новых регионов - полноценные граждане РФ, которым обязаны обеспечить качественную медицинскую помощь. Централизованный переход повсеместно на систему ОМС пока недоступен, так как еще сохраняется вопрос оформления документов для жителей новых территорий, поэтому нужно юридически и финансово предусмотреть все варианты, чтобы ни в коем случае людям не отказывали в помощи, отметил он. Кроме того, важно обеспечить медицинское обслуживание людям, которые сами не могут обратиться за помощью, поэтому волонтеры "Единой России" в круглосуточном формате поддерживают связь и оказывают помощь людям в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, рассказал депутат. Изменения в законодательстве нужны, чтобы люди продолжили получать медицинскую помощь без документов, пока власти продолжают гармонизировать систему здравоохранения новых регионов РФ, заключил депутат.

https://ria.ru/20231116/meditsina-1909845019.html

https://ria.ru/20230925/meditsina-1898512428.html

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госдума рф, никита чаплин, здоровье - общество, единая россия